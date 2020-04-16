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滙豐：5成港人曾遇網上騙案　29%遭金錢損失

科技 17:05 2020/04/16

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滙豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼服務訊息及內容高級經理陳淑凝（右）指，港人要注意使用網上銀行時的行為細節，方可更有效地避免被騙徒有機可乘。左為滙豐香港區財富管理及個人銀行業務電子服務平台主管艾俊安。 （受訪者提供圖片）

銀行公會早前建議，市民可善用網上或電話銀行等電子渠道，使用銀行服務。可是，未必所有用戶都對網絡安全有足夠的認知。滙豐昨發布最新調查指，不足一成香港受訪者為應對網絡安全做好全面準備，過半數受訪者曾經歷網上騙案。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼服務訊息及內容高級經理陳淑凝指，港人除了要對網絡安全有所警剔外，亦要注意使用網上銀行時的行為細節，以免被騙徒有機可乘。

滙豐是次調查於今年2月進行，向香港過千名受訪者查詢，香港人對網絡安全的認知情況。陳淑凝指，銀行第一年進行此調查，而香港更是首個進行此調查的市場。調查顯示，多達56%的受訪者曾經歷網上騙案，當中有29%遭到金錢損失，平均損失金額為2,811港元。

渣打傳因網絡安全　禁員工使用ZOOM視像會議

調查另指，滿分為100分的前提下，所有受訪者在網絡安全知識、態度和網絡行為的得分為72.6分、77分和68.1分，而整體得分為72.6分。事實上，只有8.5%的受訪者在三個範疇均取得超過80分。

港人具防犯意識　行為未夠小心

陳淑凝認為，雖然不少港人都擔心被黑客或騙徒盜取金錢，卻未在行為上提高警覺。她舉例指，即使不少人都知連接公共Wi-Fi登入網上銀行及處理轉帳具風險，仍有人會鋌而走險。

陳另指，釣魚電郵是常見的黑客入侵模式，令大眾誤以為其電郵是由官方發出。她建議，金融機構應著力教育客戶分辦電郵真偽，並從應用程式著手，加強保安。她透露，銀行一直有透過軟件更新等方式，完善應用程式的保安。可是調查發現，雖多達72%的受訪者不放心把銀行帳戶與第三方應用程式連結，卻多達半數的受訪者均願意透過智能連接，以獲取生活上的便利。

記者：楊匡然

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