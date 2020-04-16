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【歐洲經濟】歐盟擬禁獲救企業回購 股市反彈恐受限

環球經濟金融 16:53 2020/04/16

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歐盟計劃禁止獲救企業回購股票，派息及派花紅。

新型冠狀病毒疫情持續，歐洲經濟受重挫，各國政府被迫出手拯救企業，尤其大到不能倒的巨企，以免一旦出事打沉市場情緒。惟救市有條件，據報歐盟有意訂下條款，禁止獲救企業回購股票托高股價，並禁派息及派花紅。

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《衛報》取得流出的歐盟文件，顯示歐盟有意為經濟刺激計劃定下條件，禁止受惠政府股票購買計劃的企業回購股票及派息。

歐盟亦將禁止這些企業在公帑援助下擴張，在已償還相關款項前，不得進行併購，除非有關併購涉及公司生死存亡。

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獲救企業管理層的薪酬亦將受限，不論任何情況，不得派花紅或其他性質類似的獎金，只准接受基本薪水。

歐盟亦將會要求公司，為脫離拯救制定策略，獲政府入股20%以上的大企業，須於定下6個月內脫困的具體計劃。

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據報美國亦有意推行同類規定，歐美政府顯然是汲取了金融海嘯時期經驗，當時有獲救企業高層自派巨額花紅。另外，近年企業積極回購股票，托高股價，疫情危機來到，卻令公司沒有足夠資金應付難關，結果要納稅人幫忙，引起很大爭議。

相關限制措施恐限制股市升勢，因近年上市公司十分積極回購，對股市升勢貢獻相當大，一下子少了這部分購買力，就算疫情受控，股市反彈力度或不似預期。

【美國疫情】復工時間難揀「如揀患癌或心臟病」

歐洲央行籲銀行10月前停派息 銀行股捱沽

記者：林建忠

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