【零售寒冬】逾9萬間零售商申請資助　料4月底前發放

▲ 「零售業資助計劃」已於4月12日截止申請，共收到約93 000間零售商戶的申請。（資料圖片）

第一輪「防疫抗疫基金」下推出的「零售業資助計劃」已於4月12日截止申請，共收到約93 000間零售商戶的申請。當局已批出約8億元的資助。

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政府預計可於四月底前完成發放大部分資助。合資格的零售商店可獲一筆過8萬元資助，而零售集團或連鎖零售商店在計劃下可獲得最多300萬元的資助。獲批資助的商戶今日起會陸續收到經銀行過賬的資助。



同時，港府亦將於明日（4月17日）向立法會財務委員會申請撥款1,375億元，包括向基金注資1,205億元以推出第二輪「防疫抗疫基金」，向受疫情或防疫抗疫措施重創的市民及企業提供更多援助。

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政務司司長暨防疫抗疫基金督導委員會主席張建宗今日亦表示，自立法會財務委員會於2月21日通過300億元的第一輪「防疫抗疫基金」撥款申請，24項措施已陸續推出。基金至今已動用的撥款超過80億元。

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責任編輯：葉泳珊

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