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【Switch狂熱】輪到香港區！　任天堂兌換券買邊2款遊戲可慳419元？

理財智慧 18:37 2020/04/16

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較早前澳洲、日本等國家的任天堂eShop都開售「任天堂遊戲兌換券」，今日終於輪到香港地區！任天堂公布，為慶祝香港Nintendo Switch Online推出1周年，推出「任天堂遊戲兌換券」及Nintendo Switch Online專用控制器。

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Nintendo eShop將於今日至5月17日（日）期間限定發售「任天堂遊戲兌換券」，兌換券一套2張，售價為HKD 649，可以購入2款Nintendo發行的下載版遊戲。例如，普通下載購買《薩爾達傳說 曠野之息》及《異度神劍2 》的價格為HKD 1068，但是使用購買的兌換券(2張)的話就能用優惠價格HKD 649購入2款遊戲，合共節省HKD 419 。

Nintendo Switch Online專用控制器，售價HKD 459。(網上截圖)

另一款Nintendo Switch Online專用控制器，售價HKD245。(網上截圖)

Nintendo Switch Online的玩家可以在Nintendo Store購買以下Switch Online專用控制器，用當年的控制器重溫任天堂的經典作品。此外，PlayStation香港亦推出預付卡優惠，即日起到便利店購買200元或500元預付卡，將加送10%面額獎賞。

 

撰文 : 黎以芳

日本 香港 Switch 任天堂 遊戲

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