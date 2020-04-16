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【香港出口】首兩個月出口貨量跌11.8%　2月份量升價跌

商業 16:38 2020/04/16

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繼較早時發表2020年2月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今日（4月16日）發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。

【香港出口】港出口2月升4.3%　遠勝市場預期

由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年1月及2月份的貿易數字通常有較大波動。因此，1月及2月份的貿易數字適宜合併分析。今年首兩個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌11.8%及9.1%。
 
 2020年2月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升5.4%及0.9%；商品整體出口價格及進口價格則下跌1.0%。今年首兩個月與去年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別下跌0.2%及0.1%。

【香港出口】港2月出口回升無助轉勢　分析師料未來兩月續跌逾1成

今年２月按年比較，輸往越南（48.1%）、台灣（34.8%）、印度（29.2%）及中國內地（內地）（13.4%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。另一方面，輸往美國的整體出口貨量則下跌13.5%。
 
與此同時，輸往印度（-4.3%）、越南（-2.3%）、美國（-1.4%）及內地（-0.1%）的整體出口價格下跌。另一方面，輸往台灣的整體出口價格則上升2.7%。
 
至於進口方面，來自台灣（45.1%）、韓國（34.4%）、日本（12.1%）及新加坡（11.9%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。另一方面，來自內地的進口貨量則下跌6.7%。錄得進口價格下跌則分別有台灣（-3.6%）、韓國（-2.1%）、內地（-1.9%）及新加坡（-0.1%）的。另一方面，來自日本的進口價格則上升0.8%。

【疫市營商】環球資源推剛需採購活動　對接全球買家及供應商

責任編輯：葉泳珊

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