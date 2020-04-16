【零售寒冬】零售協會調查：96%公司錄虧損　料2月至5月逾萬從業員被裁

受新冠肺炎疲情衝擊，香港零售市道仍然疲弱。香港零售管理協會發布一項新調查，指出疫情期間零售公司整體的虧損嚴重，按是次調查推算，於2月至5月間，累計會有10,400名零售從業員被裁，至少5200間零售店舖結業，協會再次呼籲業主減租。

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該項調查於3月31日至4月9日期間進行，訪問了152間公司，涵蓋3345間店，59407名從業員。不過要留意，調查並未包括政府第二輪抗疫措施可能帶來的成效。

調查結果顯示，96%受訪公司指疫情發生期間錄得虧損。該協會主席謝邱安儀指，零售公司虧損程度有增無減，程度達中等及嚴重虧損的共佔89%，情況比社會運動時更嚴峻。

調查推算：2月至5月有逾萬零售從業員被裁

另一方面，在2至4月間，被裁員工佔受訪公司總員工2%，結業店舖佔受訪公司總店舖3.2%。該會按此調查推算，於2月至5月間，累計會有10,400名零售從業員被裁，至少5200間零售店舖結業。

疫情至今尚未有完結跡象，約4成回覆公司認為營運能力「捱」不多過四個月。目前全港有62,400間零售店舖，按公司無能力經營比例推算，協會料全港於5至8月或將有達6600間店舖結業，9至12月更可能多達8600間，零售業蕭條狀態嚴峻。

▲ 零售管理協會調查顯示，商場店舖普遍獲減租2成至5成; 街舖普遍獲減租1成至3成, 不過大部分受訪公司都此認為減租幅度不足。(曾耀輝攝)

7成受訪公司獲減租 惟減幅不足

事實上，港府亦針對零售業推出了防疫抗疫基金，逾半受訪公司認為措施短期有幫助，但仍不足以維持業務持續營運，有54%公司認為業主適切減租是最有幫助。調查又指出，雖然有7成受訪公司有獲業主減租，比例不算太低，但同時有超過8成公司認為減租不足夠，商場店舖普遍獲減租2至5成，為期1至3個月；街舖則普遍獲減租1至3成，為期2至5個月。

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總結而言，目前減租幅度不夠深，以及減租月份不夠長。協會再次對商舖業主作出減租呼籲，建議跟隨政府減租幅度至少寬減75%租金，並維持6個月以上；或可只按營業額抽成，維持至少六個月。

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記者：蘇穎琪