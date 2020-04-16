  • 27°C
香港時間 : 2020416日 (四) 16:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【零售寒冬】零售協會調查：96%公司錄虧損　料2月至5月逾萬從業員被裁

商業 16:36 2020/04/16

分享：

受新冠肺炎疲情衝擊，香港零售市道仍然疲弱。香港零售管理協會發布一項新調查，指出疫情期間零售公司整體的虧損嚴重，按是次調查推算，於2月至5月間，累計會有10,400名零售從業員被裁，至少5200間零售店舖結業，協會再次呼籲業主減租。

【史上最差】疫情打擊嚴重　2月本港零售重挫44%

該項調查於3月31日至4月9日期間進行，訪問了152間公司，涵蓋3345間店，59407名從業員。不過要留意，調查並未包括政府第二輪抗疫措施可能帶來的成效。

調查結果顯示，96%受訪公司指疫情發生期間錄得虧損。該協會主席謝邱安儀指，零售公司虧損程度有增無減，程度達中等及嚴重虧損的共佔89%，情況比社會運動時更嚴峻。

調查推算：2月至5月有逾萬零售從業員被裁

另一方面，在2至4月間，被裁員工佔受訪公司總員工2%，結業店舖佔受訪公司總店舖3.2%。該會按此調查推算，於2月至5月間，累計會有10,400名零售從業員被裁，至少5200間零售店舖結業。

疫情至今尚未有完結跡象，約4成回覆公司認為營運能力「捱」不多過四個月。目前全港有62,400間零售店舖，按公司無能力經營比例推算，協會料全港於5至8月或將有達6600間店舖結業，9至12月更可能多達8600間，零售業蕭條狀態嚴峻。

零售管理協會調查顯示，商場店舖普遍獲減租2成至5成; 街舖普遍獲減租1成至3成, 不過大部分受訪公司都此認為減租幅度不足。(曾耀輝攝)

7成受訪公司獲減租 惟減幅不足

事實上，港府亦針對零售業推出了防疫抗疫基金，逾半受訪公司認為措施短期有幫助，但仍不足以維持業務持續營運，有54%公司認為業主適切減租是最有幫助。調查又指出，雖然有7成受訪公司有獲業主減租，比例不算太低，但同時有超過8成公司認為減租不足夠，商場店舖普遍獲減租2至5成，為期1至3個月；街舖則普遍獲減租1至3成，為期2至5個月。

【新冠肺炎】零售業資助「杯水車薪」　商戶批政府太遲處理疫情

總結而言，目前減租幅度不夠深，以及減租月份不夠長。協會再次對商舖業主作出減租呼籲，建議跟隨政府減租幅度至少寬減75%租金，並維持6個月以上；或可只按營業額抽成，維持至少六個月。

【零售寒冬】香港零售協會四大訴求 籲業主取消固定租金6個月

記者：蘇穎琪

相關文章

【史上最差】疫情打擊嚴重　2月本港零售重挫44%
2020/03/31
【史上最差】疫情打擊嚴重　2月本港零售重挫44%
【新冠肺炎】資助難申請？　「零售業資助計劃」申請須知
2020/04/02
【新冠肺炎】資助難申請？　「零售業資助計劃」申請須知
【新冠肺炎】「零售業資助計劃」12日截止　至今收逾7.9萬宗申請
2020/04/09
【新冠肺炎】「零售業資助計劃」12日截止　至今收逾7.9萬宗申請
【零售寒冬】香港零售協會四大訴求 籲業主取消固定租金6個月
2020/02/06
【零售寒冬】香港零售協會四大訴求 籲業主取消固定租金6個月
裁員 商舖 疫情 營業額 零售 防疫抗疫基金 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【香港出口】首兩個月出口貨量跌11.8%　2月份量升價跌

下一篇文章

【疫市營商】環球資源推剛需採購活動　對接全球買家及供應商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】港人關注港產口罩銷售方式　門市網購及抽籤哪樣最可取？
【口罩供應】港人關注港產口罩銷售方式　門市網購及抽籤哪樣最可取？
【第二輪防疫抗疫基金】工總冀簡化「保就業」計劃申請手續　及早落實執行
【第二輪防疫抗疫基金】工總冀簡化「保就業」計劃申請手續　及早落實執行
【口罩供應】Oxyair Mask今日開賣口罩　被質疑「抽籤」無異於「鬥快」
【口罩供應】Oxyair Mask今日開賣口罩　被質疑「抽籤」無異於「鬥快」
【口罩供應】港產口罩Pasión 15日起網上開賣　每盒100元（附預訂連結）​​​​​​​
【口罩供應】港產口罩Pasión 15日起網上開賣　每盒100元（附預訂連結）​​​​​​​
【口罩供應】Sanrio今日起推3款布口罩　成人及小童均售49.9元（附訂購連結）
【口罩供應】Sanrio今日起推3款布口罩　成人及小童均售49.9元（附訂購連結）
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤