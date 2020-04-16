【瑞幸造假】分眾傳媒料首季最多蝕4200萬人幣 阿里巴巴持倉帳蝕56%

▲ 分眾傳媒於2018年獲阿里巴巴斥資150億人幣入股。

內地廣告公司、阿里巴巴（09988）有份投資的分眾傳媒（深︰002027）發盈警，預計今年首季度業績介乎盈利2800萬元（人民幣，下同）到虧損4200萬元之間，相對去年同期盈利3.4億元相比，利潤最少下降87.7%。而分眾傳媒的主要客戶之一，正是此前捲入財務造假風波的瑞幸咖啡（美︰LK）。

分眾傳媒解釋，國內廣告市場需求較2019年同期大幅下滑，營業收入按年減少；全國各地實施較為嚴格的防控措施，全國影院暫停營業，部分城市、社區及道路採取封閉管理，導致部分城市和地區廣告的正常發布受限。

根據2019年度業績，2019年分眾傳媒收入為121.4億元，按下降16.6%；淨利潤為18.8億元，按年下降67.8%。分眾傳媒是瑞幸咖啡的主要廣告投放渠道，受後者的財務造假風波影響，分眾股價自年初至今已累跌32%，最新收報4.26元。

值得注意的是，阿里巴巴於2018年7月以150億元投資入股分眾傳媒，取得分眾10.3%股權，並表示會視情況額外增持最多5%的股份。當時阿里的投資平均每股價格為9.92元。計及股息因素，入股至今阿里巴巴累積帳面虧損達56.2%。

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