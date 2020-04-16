【疫市營商】環球資源推剛需採購活動　對接全球買家及供應商

▲ 環球資源（Global Sources）於本月推出 「剛需採購活動」(MATCH Express)，透過度身訂造的採購服務，即時對接全球買家及供應商。（環球資源提供圖片）

疫情影響全球供應鏈，B2B外貿平台兼展覽主辦機構的環球資源（Global Sources），為應付全球買家因疫情中斷或阻礙的採購需求，於本月推出 「剛需採購活動」(MATCH Express)，透過度身訂造的採購服務，即時對接全球買家及供應商，與外貿企業共渡時艱。

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「剛需採購活動」提供專屬頁面(按此)，曾出席去年展會及今年展會的預登記買家，將收到電郵引導至活動頁面。頁面加入有關的供應商及產品資料，系統會按買家特點以展會區域(Show Pavilion)來分類及展示產品。買家只要到專頁填寫需求表格後，專頁會即時展出買家列出的採購清單，「已核實供應商」可以直接聯繫買家，買家又可以發送訂單資訊，並利用Sample Order下樣品訂單，縮短交易時間。

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環球資源資料顯示，網上買家查詢於過去兩個月急升， 3月份買家查詢電子行業、時尚品質生活行業及五金行業的最熱門產品，分別為智能溫度計、外科手術口罩及電動車。環球資源首席執行官胡偉指，這次剛需採購活動正好回應全產業鏈協同復工、生產所需，為外貿發展營造良好的國內外環境，深化外貿創新發展。

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責任編輯：朱悅瀅

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