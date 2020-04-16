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蘋果平價新iPhone試水溫 市場回穩手機設備股看好

金融經濟 16:27 2020/04/16

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蘋果（Apple）推出新版平價機iPhone SE 2020，由於硬件升級而定價回落，高性價比的定價令市場受落。新機有望助iPhone攻佔平價手機市場，蘋果推新機亦反映對市場重拾信心，消息有利手機設備股。

iPhone SE 2020將於本周五預售，本港定價3,399元起，為市場帶動驚喜。與高階機iPhone 11的5,999元相比，iPhone SE 2020的定價低逾4成，雖然屏幕較小及功能仍有差別，但兩者是使用同一款主機晶片A13，這是令iPhone SE 2020的效能令用家期待。難怪有分析認為，對於主打精品的蘋果而言，今次無疑是「賣大包」。

 

 

相關文章：iPhone SE 2020登場　僅3,399元重獲Touch ID周五可預訂

新iPhone SE定價「賣大包」 適應現時市況

在全球疫情肆虐的環境下，蘋果今次對iPhone SE 2020的定價，正是適應現時的市況。事實上，市場早已傳新版平價機會於今年首春季推出，畢竟第一代的iPhone SE已是2016年首推的產物，惟受疫情拖累，令iPhone SE 2020延至現時才推出。

蘋果選擇現時推新平價機，是看出手機市場開始回暖，據中國工信部數據反映，3月份iPhone在中國的銷量達到約250萬部，較2月份增長4.16倍。

相關文章：3月中國手機出貨量按月升2.4倍 iPhone銷量飆逾4倍

另方面，市傳iPhone下一代旗艦機、亦即是首部配備5G的iPhone，或會延期發布。蘋果未就傳聞回應，而這部新平價機正好為市場試水溫。iPhone SE 2020將於本周五預售，下周五起出貨，初步的市場反應將反映市場的熱度。

相關文章：【蘋果iPhone】傳iPhone 12頂級版推遲至12月推出

5G iPhone能否如期推出 成界業關鍵

蘋果推新機，並短期內可以出貨，顯示內地手機供應鏈回復恢，消息自然利好手機設備股，尤其是有近半收入來自蘋果的瑞聲 （02018） 。新機亦預期可刺激銷售，有分析估計，新iPhone SE今年第2季出貨量約900萬部，今年全年預估出貨量則為2,000萬部。

蘋果出平價新機試水溫，為業界釋出利好訊號，惟對手機設備股全關鍵的，仍是其首部5G iPhone何時推出。目前新型肺炎疫情仍肆，手機市場需求減弱，原定的5G手機換機潮延後，5G iPhone能否如期於年底前推出，將影響手機換機潮的速度，亦成一眾手機設備股未來業績的啟示。

責任編輯：錢家鋒

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瑞聲科技（02018） 疫情 5G 手機設備股 iPhone

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