新世界旗下貝爾特酒店供醫護人員免費住宿　可供300人同時入住

▲ 新世界旗下香港九龍貝爾特酒店員工預先清潔及整理好房間，迎接醫護人員入住。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐多月，前線醫護人員一直謹守崗位，新世界發展 （00017） 旗下香港九龍貝爾特酒店宣佈，為醫院管理局各聯網合資格的同事包括醫生、護士及支援人員等，提供免費住宿服務，預計同一時間可服務約300人。醫護人員入住期間，其他住客將獲安排到其他樓層，他們已獲通知有關住宿計劃。

新世界發展執行董事、瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示，新型冠狀病毒爆發，醫護人員即使面對生命威脅，亦一直秉持專業，站在最前線履行救急扶危的使命，因此希望出一分力，答謝醫護人員為香港的付出。

▲ 新世界發展執行董事、瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯與醫院管理局人 力資源主管彭飛舟醫生，為一眾香港九龍貝爾特酒店員工打氣。

醫護人員是香港抗疫的無名英雄

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛認為，醫護和支援人員是應付這場史無前例的疫戰之第一道防線，他們不分晝夜守護病患的生命，集團冀為他們提供最適切的 支援及關懷。「醫護人員是香港抗疫的無名英雄，我們希望今次提供免費住宿能成為他們的『加油站』，讓他們無後顧之憂，繼續為香港而戰。」

醫管局行政總裁高拔陞表示，已通知所有員工有關安排，各聯網反應正面，部份同事由於需要在較高風險崗位工作，醫管局有向他們提供特別租賃津貼，由同事自行安排住宿，相關同事現在亦可以選擇向聯網登記入住貝爾特酒店。

酒店員工準備老火湯及個人護理套裝

香港九龍貝爾特酒店位於新蒲崗，酒店眾員工為答謝醫護人員，亦會為他們準備老火靚湯及Asaya個人護理套裝，新世界集團亦特別送上的元朗自家種植有機車厘茄及紐西蘭著名蜂蜜。

▲ 九龍貝爾特酒店為醫護人員準備了老火靚湯。

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