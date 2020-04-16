【日本疫情】緊急狀態或擴大至全國　日本概念股未宜撈底

日本疫情持續，新冠肺炎確診數字持續增加。繼東京等7地宣布進入緊急狀態後，日媒報道指首相安倍晉三有意把緊急狀態擴大至全國。疫症爆發以來，多隻日本概念股普遍已跌至便宜水平。然而隨著緊急狀態有機擴大至全國，上述股份的經營環境隨時未屆最壞的時候，現階段仍未是撈底的時候。

最具名氣的日本概念股，首推以預託證券方式上市的迅銷(06288)，集團經營連鎖服裝品牌UNIQLO及GU，早前已下調全年盈利預測，料按年下跌38.5%至1,000億日圓。由於集團不少收入來自日本，緊急狀態範圍擴大無疑會影響銷情。

其次固然包括旅行社股份。主打日本團的東瀛遊（06882）3月已表示，集團已取消及暫停所有前往日本的旅行團及自由行套票，直至限制解除。日本旅行團於過往年度一直為集團收益的主要來源，亦預期截至今年6月底止六個月的收益及其他財務業績或會受到不利影響。疫情爆發亦削弱了全球旅行的熱情，對集團營運、財務表現、現金流量及 財務狀況的相關影響可能屬重大。東瀛遊目前市盈率雖僅10倍，然而由於業務停頓，估值續見下滑風險。

一眾在日本經營彈珠機館的股份，業務也受影響。包括DYNAM JAPAN（06889），NIRAKU（01245）和OKURA(01655)。上述3股同樣估值便宜，市盈率介乎6至10倍，亦隨時出現價值陷阱，未屆低吸時候。DYNAM JAPAN同時經營飛機租賃業務，全球航空業活動停頓，使該股同時面對航企客戶的壞帳風險。