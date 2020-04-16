【新冠肺炎】小朋友宅在家有咩玩？　麥當勞和你做「麥樂操」（有片）

▲ 麥當勞近日推出線上小遊戲，讓小朋友化身餐廳小員工。（麥當勞提供）

新冠肺炎疫情持續，為避免疫情在社區擴散，大人小朋友留在家中以策萬全。但不論工作或假期長期留在家中，身體難免「生鏽」。麥當勞近日推出線上小遊戲，讓小朋友化身餐廳小員工的同時，更讓麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟一班好朋友教授「麥樂操」。

▲ 麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟一班好朋友教授「麥樂操」。（麥當勞提供）

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麥當勞企業傳訊部高級總監林婉梅表示，為關注小朋友在家抗疫期間的身心健康，故此在遊戲、教育和運動三方面推出連串活動。即使留在家中，亦可以透過麥當勞一連串的遊戲、短片和電子讀物，繼續運動和學習。

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麥當勞相信大人小朋友食不少。但究竟麥當勞的漢堡飽是如何製作？麥樂雞又有多少種形狀？為甚麼麥當勞的新地不叫雪糕？相信未必了解。而麥當勞早前推出「漢堡研究所」電子書，將可讓大人、小朋友一起探索和學習更多有關食材和產品的冷知識。例如：不同有關麥當勞的食物製作、營養、安全、環境衛生等問題，讓大人、小朋友進一步了解麥當勞餐廳。

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責任編輯：馬意文

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