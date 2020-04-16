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任天堂Switch Online超平優惠 649元下載兩遊戲

金融經濟 16:02 2020/04/16

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任天堂推出「任天堂遊戲兌換券」，兌換券一套2張，售價為649元。

任天堂公布，為慶祝香港Nintendo Switch Online推出1周年，推出「任天堂遊戲兌換券」及Nintendo Switch Online專用控制器。其中「任天堂遊戲兌換券」可讓消費者以優惠價格，購入下載版遊戲。

任天堂公布，Nintendo eShop今日（16日）至5月17日期間限定發售「任天堂遊戲兌換券」。兌換券一套2張，售價為649元。消費者可以649元優惠價格購入2款Nintendo發行的下載版遊戲。

例如，普通下載購買《薩爾達傳說 曠野之息》及《異度神劍2 》的價格共1068元，使用兌換券（2張）就能用優惠價格649元購入2款遊戲，合共節省419元 。

另外，Nintendo Switch Online的玩家可以在Nintendo Store購買以下Switch Online專用控制器，用當年的控制器重溫任天堂的經典作品。

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