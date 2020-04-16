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【新冠肺炎】回收基金加碼　租金資助提升至75%

商業 15:54 2020/04/16

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每間回收企業每月的最高租金資助額由25,000元增加至37,500元。（資料圖片）

環球經濟環境不明朗，加上新冠肺炎的衝擊，各行各業均受影響，回收業亦不例外。回收基金外增加5000萬元撥備，提高租金資助。

【新冠肺炎】疫情下經濟插水　陳德霖倡議：新數碼貨幣助區內復甦

回收基金諮詢委員會提高「一次性租金資助計劃」的租金資助，4月至9月期間的租金資助幅度，由50%提升至75%。每間回收企業每月的最高租金資助額由25,000元增加至37,500元。全期的最高資助額由30萬元相應增至37.5萬元。增加撥備後，回收基金現時總撥備達2.5億元。

【疫市營商】零售寒冬大洗牌　鴻福堂：革新的最佳時機

回收基金去年推出上述資助計劃，受惠對象為500間街角回收店和400個回收場。面對本地的經濟挑戰及疫情影響，回收基金亦於今年2月宣布延長計劃的資助期，由6個月增至12個月，即延長至今年9月。

截至本月9日，回收基金的租金資助計劃共批出103個申請，涉及資助金額共約2,000多萬元。

【防疫抗疫基金】八月堂將申請「保就業」計劃　料可取約100萬元

責任編輯：葉泳珊

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