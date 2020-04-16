【新iPhone】iPhone SE明起正式開賣　先達店主料難炒起

▲ 先達廣場G-World Mobile手機店負責人劉志剛預計，是次iPhone SE難以炒起。

蘋果（Apple）最新產品iPhone SE 2020昨晚正式登場，稱為iPhone有史以來「性價比最高」的小屏幕機款，受到大眾熱烈討論，難道iPhone炒風又能捲土重來？有先達店主則表示，預計是次iPhone SE難以炒起，價錢本身便宜，而且外觀及功能變化不大，相信只能平手放。

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先達廣場G-World Mobile手機店負責人劉志剛（Lo哥）表示，是次蘋果推出的iPhone SE價格是iPhone有史以來最低價，功能及規格又與iPhone 11相似，但iPhone 11又有雙鏡頭，如果要將iPhone SE炒到4、5千元，顧客絕對會寧願購買iPhone 11。

他又指，相信現時蘋果貨源充足，難以出現缺貨情況。目前預計僅能以高於原價數百元收機，再轉售出去，只能賺取百多元差價，所以是次對iPhone SE的炒價期望不大，目前亦不會大手入貨。

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記者：曾曉汶

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