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【疫情投票】脫北者勝出南韓選舉

環球社會熱點 15:47 2020/04/16

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南韓選舉無懼疫情繼續，今年更出現首位脫北者當選首位國會議員。

全球大流行的新冠肺炎疫情，無阻南韓國會選舉如期舉行，執政共同民主黨及其盟友，取得壓倒性優勢，為文在寅政府餘下兩年任期掌握施政主導權；今年選舉的另一亮點，落在當選人中，有一位是脫北者。

55歲的太永浩原是北韓駐英國大使館公使，2016年他與家人脫北流亡到韓國，是繼張承吉後另一名投奔韓國的高級別外交官。

「我冒著生命危險來到南韓，尋求市場經濟中的自由民主和價值。」

（I had risked my life to come to the Republic of Korea seeking free democracy and values in market economy.）

【疫情投票】香港可取經？南韓選舉隔離人士都有得投

【南韓疫情】投票印蓋於手打卡 當局警告有感染風險

太永浩的參選政途不容易，曾遭所屬的黨派的金鍾仁倒戈，批評他在南方沒有根，隨後道歉轉軚支持太永浩。

今次，太永浩以最大在野黨未來統合黨黨員身份，票數領先接近20%，擊敗四屆連任的執政黨對手，成為繼北韓經濟學教授趙明哲後，第二位「脫北者」當選南韓國會議員。

首爾慶熙大學政治學教授林成鎬分析認為，太永浩的壓倒性勝利反映江南人民認為他更忠於南方，而不是北方，並不在乎他是脫北者。

【韓國疫情】南韓擬向中低收入家庭派錢 一家四口獲6300元

【南韓疫情】二次感染個案激增 世衛：康復者未必免疫

 

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