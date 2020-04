【疫情投票】脫北者勝出南韓選舉

▲ 南韓選舉無懼疫情繼續,今年更出現首位脫北者當選首位國會議員。

全球大流行的新冠肺炎疫情,無阻南韓國會選舉如期舉行,執政共同民主黨及其盟友,取得壓倒性優勢,為文在寅政府餘下兩年任期掌握施政主導權;今年選舉的另一亮點,落在當選人中,有一位是脫北者。

55歲的太永浩原是北韓駐英國大使館公使,2016年他與家人脫北流亡到韓國,是繼張承吉後另一名投奔韓國的高級別外交官。

「我冒著生命危險來到南韓,尋求市場經濟中的自由民主和價值。」

(I had risked my life to come to the Republic of Korea seeking free democracy and values in market economy.)

太永浩的參選政途不容易,曾遭所屬的黨派的金鍾仁倒戈,批評他在南方沒有根,隨後道歉轉軚支持太永浩。

今次,太永浩以最大在野黨未來統合黨黨員身份,票數領先接近20%,擊敗四屆連任的執政黨對手,成為繼北韓經濟學教授趙明哲後,第二位「脫北者」當選南韓國會議員。

首爾慶熙大學政治學教授林成鎬分析認為,太永浩的壓倒性勝利反映江南人民認為他更忠於南方,而不是北方,並不在乎他是脫北者。

