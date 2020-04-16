【新iPhone】有史以來最低價　iPhone SE「平」得有理？

▲ 到底蘋果是次為何選擇以低價吸客？就讓我們一探究竟。

全新iPhone SE終在昨（15日）夜隆重登場，和2016年的初代iPhone SE相似，採用了舊款外殼及設計，不過相機及處理效能則比得上iPhone 11。不過最重要得是，iPhone SE的價格更是iPhone有史以來最低價！到底蘋果是次為何選擇以低價吸客？就讓我們一探究竟。

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據外國科技網站TechRader報道分析，中階手機一直都是銷售戰場，價錢更是消費者重點考慮。蘋果是次採用全新戰術，不再走豪華路線，反以平民價錢吸引及拓展不同年齡層客戶。TechRader全球執行編輯Matt Swider亦表示，iPhone SE正式成為父母買的那種手機。

先達廣場G-World手機店負責人劉志剛（Lo哥）接受本報訪問時提到，相信iPhone SE定價低是為了吸引更多老人家及學生購買。Lo哥指：

現時受到疫情影響，學校停課需使用遙距教學，學生都需用到電子設備，而iPhone SE只需3千多，又可以打出打入，相信不少家長都會寧願選擇購買iPhone SE，多於購買一部不能電話通訊的iPad。

平價換高規格機 挽留舊機款用家

他又指，iPhone SE亦可挽留一班iPhone舊機款用家，以低價轉機。他直言，舊款手機用家如果需要高階手機，早就換了iPhone X或以上的機款。還在使用舊款手機的，大部分都是在等蘋果推出平價手機。而且能以一個更便宜的價錢，換取更高規格的手機，因此他相信，接下來iPhone 6s、iPhone 7及iPhone 8用家，或將會出現換機潮。

當問到使用iPhone X或以上高階機款用家，是否會難被iPhone SE吸引，Lo哥則笑言，港人基本上都會有兩部電話，而新手機價錢相較便宜，不少高階機使用者都會有機會考慮多買一部後備機。

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記者：曾曉汶

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