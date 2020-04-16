【新股IPO】解構康方生物孖展熱爆之謎

▲ 康方生物第三日招股，孖展錄459億元，超購176倍。

康方生物 （新上市編號︰09926） 招股首3日已錄得459億元孖展認購，超購倍數錄176倍，比3月份招股的生物科投股諾誠健華 （09969） 情況更為踴躍。投資界認為，現時沒有太多新股選擇，焦點新股出場，投資者將會集中投放在一隻新股當中。

中民證券（香港）研究部董事黃偉豪表示，過往新股市場有較多中型／大型新股招股，資金會分散在不同的新股上，但受到疫情影響，新股市場並未有太多選擇給予投資者投資。加上，現時招股的康方生物，集資規模較大，亦是新股市場焦點之一，投資者將資金集中投放在康方生物上，故認購反應熱烈。

康方生物專注腫瘤、免疫及其他治療領域。目前公司涉及20多個藥物開發項目，其中12個抗體處於臨床階段，6個雙特異性抗體（兩個處於臨床階段）及4個抗體獲得FDA的IND批准。公司與中國生物製藥 （01177） 的附屬公司正大天晴建立合作夥伴關係，開發及商業化PD-1抗體候選藥物（penpulimab （AK105）），該抗體候選藥物主要對應一線鱗狀及非鱗狀小細胞肺癌、一線肝細胞癌、型霍奇金淋巴瘤、鼻咽癌。

Hankang Biotech Fund為諾誠健華、康方生物基投

康方生物是次引入9名基石投資者，認購1.63億美元（約12.7億港元）佔集資額49.3%至53.6%，並設6個月禁售期，包括Hankang Biotech Fund、Lake Bleu Prime Healthcare、AIHC Master Fund，分別為專門投資醫療保健的基金公司。

當中，Hankang Biotech Fund更為諾誠健華其中一名基石投資者，當時投資約1000萬美元（約7800萬港元），而是次再擔任康方生物的基投，投資300萬美元（約2340萬港元）。

康方生物計劃發售約1.59億股，最多集資約25.8億元，4月14日至17日（周二至五）招股，招股價介乎14.88元至16.18元，（一手1000股）入場費16343元，預計4月24日掛牌。摩根大通和摩根士丹利為康方生物科技聯席保薦人。

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