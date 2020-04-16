英國懷孕護士染肺炎　剖腹誕下女嬰後死亡

在新型冠狀肺炎的疫情下，英國盧頓及鄧斯特布爾大學醫院（Luton and Dunstable University Hospital）的28歲護士阿吉亞龐（Mary Agyeiwaa Agyapong）於4月5日確診，延至4月12日剖腹誕下一名女嬰後不幸離世。女嬰目前情況良好，院方沒有透露其對新冠肺炎病毒檢測的結果。

阿吉亞龐確診後，在4月7日被送院治療，病情一度惡化，醫生決定為她進行緊急剖腹生產手術，女嬰得以保命。雖然手術後阿吉亞龐情況有好轉，但最終仍不幸離世。事後，醫院被指醫護人員的個人防護裝備不足，導致大量醫護人員不滿，認為自己受感染的風險太高。

院方其後發聲明，對阿吉亞龐的離世表示哀悼，強調醫院並無口罩及防護衣不足等問題。醫院負責人卡特（David Carter）表示，阿吉亞龐服務了超過5年，是院內一名非常盡責的護士，院方對其家人朋友致以最深切的慰問。

截至星期三（15日），英國累計有99,459宗確診個案，死亡人數增至超過12,894人。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）在疫情記者會稱，將在當地星期四（16日）決定是否延長封鎖措施。他又指政府計畫准許病情危殆的病人家屬，在可行的情況下送別親人。當地首席醫療官克里斯惠蒂（Chris Whitty）則警告未來24小時的死亡數字可能會更高，但預計即將達到最頂峰。