  • 27°C
香港時間 : 2020416日 (四) 16:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

英國懷孕護士染肺炎　剖腹誕下女嬰後死亡

環球政經 16:00 2020/04/16

分享：

在新型冠狀肺炎的疫情下，英國盧頓及鄧斯特布爾大學醫院（Luton and Dunstable University Hospital）的28歲護士阿吉亞龐（Mary Agyeiwaa Agyapong）於4月5日確診，延至4月12日剖腹誕下一名女嬰後不幸離世。女嬰目前情況良好，院方沒有透露其對新冠肺炎病毒檢測的結果。

阿吉亞龐確診後，在4月7日被送院治療，病情一度惡化，醫生決定為她進行緊急剖腹生產手術，女嬰得以保命。雖然手術後阿吉亞龐情況有好轉，但最終仍不幸離世。事後，醫院被指醫護人員的個人防護裝備不足，導致大量醫護人員不滿，認為自己受感染的風險太高。

院方其後發聲明，對阿吉亞龐的離世表示哀悼，強調醫院並無口罩及防護衣不足等問題。醫院負責人卡特（David Carter）表示，阿吉亞龐服務了超過5年，是院內一名非常盡責的護士，院方對其家人朋友致以最深切的慰問。

截至星期三（15日），英國累計有99,459宗確診個案，死亡人數增至超過12,894人。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）在疫情記者會稱，將在當地星期四（16日）決定是否延長封鎖措施。他又指政府計畫准許病情危殆的病人家屬，在可行的情況下送別親人。當地首席醫療官克里斯惠蒂（Chris Whitty）則警告未來24小時的死亡數字可能會更高，但預計即將達到最頂峰。

撰文 : 林展鋒

肺炎 疫情 護士 英國

上一篇文章

【二手蝕讓潮】港島樓難逃蝕讓　銅鑼灣曦巒8年輸近135萬

下一篇文章

第二代iPhone SE 24日起發售　最低3,399元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

借錢投資要義
借錢投資要義
【平租筍盤】藍籌屋苑再現平租盤　兩房月租跌穿一萬
【平租筍盤】藍籌屋苑再現平租盤　兩房月租跌穿一萬
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用
【上車筍盤】用家收租客疫市尋寶　港島平價盤400萬有找
【上車筍盤】用家收租客疫市尋寶　港島平價盤400萬有找
【抄襲惡夢】創業心血遭內地網抄襲　Sparksine創辦人：嚇到失眠、好想喊
【抄襲惡夢】創業心血遭內地網抄襲　Sparksine創辦人：嚇到失眠、好想喊
【二手蝕讓潮】買樓3年蝕三成　業主慘輸近400萬
【二手蝕讓潮】買樓3年蝕三成　業主慘輸近400萬