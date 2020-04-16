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【留家抗疫】5000年歷史埃及金字塔 設免費網上導賞

環球社會熱點 15:29 2020/04/16

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埃及旅遊局因應新冠肺炎疫情，免費開放一個擁有5,000年歷史的金字塔網上導賞，民眾留在家中也可欣賞埃及的歷史名勝。

全球新冠肺炎疫情嚴峻，多國仍實施居家令或出入境限制措施，民眾亦盡量減少出門，以防疫情傳播。不少人留在家中無法外遊，可能會感到苦悶。埃及旅遊局免費開放一個擁有5,000年歷史的金字塔網上導賞，民眾留在家中也可欣賞埃及的歷史名勝。

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英國《衛報》報道，埃及政府因應疫情，決定免費開放該國4個埃及歷史名勝的網上導賞，而擁有5,000年歷史的埃及王后Meresankh III陵墓，就是其中之一。這座金字塔的入場費原為50埃及鎊（約24港元）。

據悉，哈佛大學考古學家萊斯納（George Andrew Reisner）於1927年發現這個金字塔。萊斯納曾對這座金字塔內繪上畫像的完整程度感到震驚，他更於《美術博物館簡報》上形容從未見過類似的情況。

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墓主為埃及第四王朝法老Khafra的妻子Meresankh III。哈佛大學其後為金字塔製作3D模型。金字塔的入口側面有淺色浮雕，更塗上有5,000年歷史的土狀顏料。牆上描畫了梅雷斯坎三世身穿白色長袍的畫像，墓室內更有她與家人的雕像。

導賞網址

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