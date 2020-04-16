【全球大流行】芝加哥大學專家研究：社交距離措施能帶來經濟效益

▲ 疫情下，芬蘭式排隊受各個模仿。芝加哥大學專家稱，社交隔離帶來巨大經濟效益。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國政府進入封鎖狀態，並呼籲民眾不要外出及保持社交距離（Social distancing）。有人質疑該措施的成本超出其效益，芝加哥大學和布思商學院專家分析指，實行隔離措施是對疫情最有效的防控，能帶來可觀的經濟效益。

根據專家弗格森（Neil Ferguson）等設計、模擬新型冠狀病毒在美國傳播和死亡率影響的模型，預測到如果由202年3月下旬開始，實行3至4個月的中度社交距離措施，直至10月1日就能挽救170萬人的生命，當中的63萬人能避免死亡，原因是不用被送入負荷過重的深切治療病房。

而從美國政府計算出來的「統計生命價值」（Value of a Statistical Life，VSL）以及不同年齡的預計死亡率的角度來看，實行社交距離措施而避免死亡所帶來的經濟效益約為8萬億美元（62萬億港元），即每個美國家庭約6萬美元（46.5萬港元）。約9成的金錢效益是與50歲或以上的人士相關的。

總括而言，分析表明在疫情肆虐當下實施社交距離措施能為社會帶來可觀的經濟效益。

忽視國際合作 只會是兩敗俱傷

新型冠狀病毒帶來的醫療危機正逼使各國走向孤立主義，當中包括限制醫療用品出口。芝加哥大學布思商學院教授Raghuram Rajan指出，這場疫情爆發是一個全球性問題，必須各國攜手應對。

他認為，當各國決策者意識到問題的嚴重性，盡最大能力尋求醫療資源；在金融方面，試圖為市場帶來更大流動性；在財政方面，很多國家正為當地家庭提供直接資助、延遲徵收稅項及為中小企業提供貸款讓他們渡過難關。

他指出，當局決策者紛紛忽略國際合作。各國紛紛禁止醫療用品和設備出口，能夠理解是處於自然反應。但從全球層面來看，其實是兩敗俱傷。如果徹底消滅這種病毒，世界任何一個角落都不能錯過，否則疫情仍會在第二、第三波傳播回來。除非能完完全全封鎖國家的邊界，但實際上是不可能的。

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