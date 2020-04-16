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內地首季GDP明出爐料首現負增長 一文看清市場預測

金融經濟 15:40 2020/04/16

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《路透》調查預測，內地首季GDP同比收縮6.5%，為1992年開始公布季度GDP數據以來首次出現負值。

中國明日將公布首季GDP數據，市場密切注視新冠肺炎疫情對經濟影響。《路透》調查預測，內地首季GDP同比收縮6.5%，為1992年開始公布季度GDP數據以來首次出現負值，部分機構預測更悲觀。

路透調查料內地首季GDP收縮6.5%

路透社綜合57家機構預測中位數結果顯示，受新冠肺炎疫情帶來的持續衝擊，中國首季度GDP預計下降6.5%。

調查指出，3月復工復產逐步推進、但速度仍慢，而且疫情防控對生產生活的各種限制尚未完全取消，導致3月工業和社會消費品零售總額亦延續負增長，只是和1至2月相比，工業、投資和消費按年跌幅收窄了大約一半。首三個月投資增速亦持續為負。

中資券商料首季GDP有機會跌8-10%

法新社對14家機構分析師所作的調查更悲觀，料中國首季GDP將萎縮8.2%。另一邊廂，光大證券宏觀研究團隊指出，3個月以來國內新冠肺炎疫情逐漸消退但海外疫情愈演愈烈，消費行業復工困難大，製造業企業復工率逐步提高但又面臨訂單下跌，預計中國首季度GDP可能下降8至10%。

市場料全年增長僅低單位數

相比新冠肺炎爆發前的調查，多間大行已大幅下調今年預測。《路透》1月1中曾作調查，當時預計今年將增長5.9%。最新的調查預測，中國今年經濟僅增長2.5%。另外，法新社調查預測，中國今年GDP增長僅達1.7%，大幅低於疫情爆發前的預測，也遠低於去年達6.1%的增幅。

國際貨幣基金組織（IMF）在《2020年世界經濟展望》預測，中國是少數2020年仍有增長的國家，料增長1.2%左右。

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編輯：吳敏芳

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