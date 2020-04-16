【iMoney科技最前綫】iPhone 11 與第二代iPhoneSE大比拼

Apple於昨日（15日）於其官網上發布新一代iPhone SE，售價為3,399元起，令不少人有興趣購買。當中更有人疑惑應買iPhone 11 還是iPhone SE，雖然兩者飴價相差2,000多元，但功能好像也差不多，到底除了鏡頭外，還有甚麼分別？一起看看十大差別！

手機型號 iPhone11 第二代iPone SE iPhone XR 螢幕 6.1 吋 4.7 吋 6.1 吋 顯示器 Liquid Retina HD 顯示器 Retina HD 顯示器 Liquid Retina HD 顯示器 螢幕解像度 1792 x 828 解像度，326 ppi 1334 x 750 解像度，326 ppi 1792 x 828 解像度，326 ppi 前置鏡頭 原深感測鏡頭，1200 萬像素 FaceTime HD 鏡頭，700 萬像素 原深感測,700 萬像素 顏色 白、黑、綠、黃、紫、紅 白、黑、紅 藍、白、黑、黃、橙、紅 重量 194 克 (6.84 安士) 148 克 (5.22 安士) 194 克 (6.84 安士) 安全認證 Face ID （利用原深感測鏡頭運作的樣貌辨認技術） Touch ID （內置於主畫面按鈕的第二代指紋感應器） Face ID 防濺耐水深度 水深達 2 米長達 30 分鐘 水深達 1 米長達 30 分鐘 水深達 1 米長達 30 分鐘 杜比全景聲 支援 ＼ \ 價錢 64GB $5,999 128GB $6,499 256GB $7,299 64GB $3,399 128GB $3,899 256GB $4,699 64GB $5,199 128GB $5,699

從以上對比可見，除了兩機的後置鏡頭數量外，較大分別的是其螢幕尺寸、顯示器以及安全認證等方面，最大差別就是價錢方面，新一代iPhone SE最貴可以4,700元內入手；而iPhone 11最貴在7,300元內入手，兩者差逾2,500元。若認真一看，其實第二代iPhone SE與 iPhone XR的系統甚為相似。

事實上，第二代iPone SE螢幕為4.7吋，而iPhone11螢幕為6.1吋，所以兩者的螢幕解像度相差也不大；不過如果常用手機影相，喜歡較大螢幕或是喜歡以杜比全景聲聽音樂的話，可能稍貴的iPhone 11會較合適。而新一代iPhone SE較吸睛的地方，就是有Touch ID的安全認證，有別於iPhone 11系列所採用的Face ID技術。