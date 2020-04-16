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【疫市營商】荷里活廣場推1元購物大激賞　首周1元換購Pacific Coffee飲品

商業 15:35 2020/04/16

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荷里活廣場將於4月23日起，推出「$1起‧購物‧大激賞」活動，一連12個星期送出合共6,000份、共分12款1元禮遇。(荷里活廣場提供圖片)

疫情下零售業市道低迷，商場推出優惠刺激港人消費。鑽石山荷里活廣場將於4月23日起，推出「$1起‧購物‧大激賞」活動，一連12個星期送出合共6,000份、共分12款1元禮遇，每星期1款及名額500個，首星期有1元換購Pacific Coffee Tall Size飲品，期後更會有余仁生冰糖燕窩(2.5oz)、奇華餅家蛋卷禮盒和位元堂潤肺湯包等1元禮遇。

【疫市營商】無得旅行　北角匯櫻花祭和你過春季

荷里活廣場更推出消費回贈獎賞，包括「100%消費回贈」及「買$300‧送$200」的回贈獎賞，前者顧客只需消費滿100元，即可獲贈100元商戶現金券，包括有H&M、Nike及Make Up For Ever等。而後者顧客只需消費滿300元，最高可獲贈200元商戶現金券，包括Haagen-Dazs及Pacific Coffee等，以吸引顧客購物。

【零售寒冬】疫情下商場冷清　海港城引進20新店陸續開業

商場由5月4日至11月30日期間，推出一年一度的《食飯‧睇戲‧連環賞》，顧客於商場內食肆消費可獲戲票優惠，於戲院消費可獲食肆折扣。場內多間食肆更設外賣自取折扣優惠，部份餐廳折扣更低至7折。

【新冠肺炎】餐廳商場商廈為客戶探體溫　智能測溫儀幾錢部？

此外，荷里活廣場更設VIC會員尊享獎賞，分別設有「最高消費購物賞」及「3倍積分獎賞」，隨時獲得5,000元指定商戶現金劵。為配合港鐵屯馬綫一期已於2月14日正式通車，商場更特設屯馬綫沿綫居民限定禮遇，完成簡單登記即賞10元美食現金券。

責任編輯：朱悅瀅

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