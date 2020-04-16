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【騰訊股價】騰訊逆市升3%　投資者「南非頂」獲利離場

金融經濟 16:21 2020/04/16

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【騰訊股價】騰訊逆市升逾2%　投資者「南非頂」獲利離場

新經濟股近期強勢，其中ATM 3股今日逆市造好，股王騰訊 （00700） 股價更升3%，升穿405元「南非頂」水平（即大股東Naspers配股價）。不過，亦有不少投資者趁騰訊反彈至「南非頂」水平獲利離場。

騰訊今早逆市高開，開報399元，其後走勢反覆向上，尾市升幅擴大，最終收報406.8元，以全日最高價位收市，升穿405元「南非頂」，單日急升11.8元或3%，成交116.1億元，個股貢獻大市79點，為升幅最大藍籌。

騰訊於下午3時04分，於405元排出1000個「千人操」沽盤，涉99.3萬股或4.02億元。

騰訊對上一次升穿405元「南非頂」為今年2月，當時騰訊升至420元，其後受累新冠肺炎疫情爆發全球大流行，環球股市下挫，騰訊股價亦一度回落至325元水平。

除騰訊外，ATM 3股之一阿里巴巴 （09988） 午後亦於202元水平出現「千人操」沽盤。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴逆市升逾1%　202元「千人操」沽盤先行食糊

全球手遊App首季用戶支出1294億元　騰訊遊戲獲最多用戶課金

【全球大流行】騰訊《王者榮耀》3月份新增用戶增64% 遊戲機銷量升2倍

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責任編輯︰梁浩碩

 

香港股票 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）

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