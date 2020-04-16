【疫市營商】無得旅行　北角匯櫻花祭和你過春季

▲ 北角匯由即日起至5月31日期間，於戶外海濱公園築起商場戶外仿真櫻花園林。（北角匯提供）

新冠肺炎疫情全球大流行，相信港人今年較難走出香港賞櫻。北角匯由即日起至5月31日期間，於戶外海濱公園築起商場戶外仿真櫻花園林。裝置有20株巨型仿真櫻花樹，配合日式燈籠與園藝燈飾。在日夜之下，都有不同的景色。

▲ 裝置有20株巨型仿真櫻花樹，配合日式燈籠與園藝燈飾。（北角匯提供）

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商場更夥同一田，獨家推出「春桜祭‧日本食品期間限定店」，有多款春季限定櫻花商品，包括零食及調味料、銘茶啤酒，以及個人護理產品。季節限定的和式櫻花食品，供應期至4月30日，數量有限，售完即止。

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▲ The Point會員憑指定積分，可於北角匯全新禮品智能換領站自助領取多款食品及禮品。（北角匯提供）

另外，由即日起至5月31日，北角匯推出The Point會員「櫻の賞」，包括四大「櫻」式禮遇：

第一禮遇：「禮品智能換領站」

為減低群眾聚集的可能。The Point會員憑指定積分，可於北角匯全新禮品智能換領站自助領取多款食品及禮品。

第二禮遇：「100%循環賞」

以電子貨幣即日單一消費200元送200元指定食肆現金券，100%回贈率。

第三禮遇：「DOUBLE-UP雙重泊車禮遇」

憑1000分換領1小時免費泊車，額外送2小時免費泊車券。

第四禮遇：「美食x美妝」消費賞

於指定食肆以電子貨幣即日餐飲單一消費800元，送100元美妝服飾現金券。

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除此之外，消費者只要在商場內與推廣大使登記為The Point by SHKP新會員，即可獲得500迎新積分、精美禮品乙份，以及會員奪寶遊戲券。憑券有機會玩遊戲，可贏取100元新地商場贈券。

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責任編輯：馬意文

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