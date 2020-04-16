【美國疫情】揭特朗普延誤抗疫最後導火索：美股大跌

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情惡化未止。美國確診人數增至64萬，死亡突破3萬。美國總統特朗普將矛頭指向世界衛生組織和中國。但美國傳媒披露，美國專家早已從中國得知新冠肺炎疫情可畏，要求特朗普推出強力措施抗疫。惟特朗普錯失最後控疫機會的原因，竟是因為看到美股大跌而延誤出手。

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美國疫情社區爆發蹟象在2月出現，使得美國專家再次敦促特朗普推出社交隔離、關閉商店等強力行動，防止病毒在美國傳播。可是特朗普到3月間才終於願意出手，這數周時間延誤，導致美國疫情陷入無可挽回失控境地。

事實上，中國疫情早已令美國專家充分意識到事態嚴重。

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《紐約時報》綜合華府文件、前任和現任官員揭秘報道，美國衛生及公共服務部專責災難應對副部長、醫生卡德萊茨 （Robert Kadlec）於2月底，已在同事電郵群組得知，中國一名20歲女子在沒有病徵下，感染5名家人，意味健康人士也可在不知情下傳播新冠肺炎病毒。

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卡德萊茨當時驚訝反問「這是真的嗎！？」他直言，這一事實意味美國偵察和隔離患者的努力出現巨大漏洞。

卡德萊茨深知這代表美國疫情必會社區爆發。他隨即與同事打算，待特朗普數天後訪問完印度回國，馬上向對方提出，將美國防疫行動策略由圍堵改為紓緩（mitigation），以社交隔離、關閉商店等措施限制病毒傳播，盡可能將疫情規模降至最低。

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可是，卡德萊茨的計劃很快就碰上意想不到的轉折。

美國疾控中心（CDC）旗下，全國免疫與呼吸道疾病中心主任梅森尼耶（Nancy Messonnier）2月25日公開警告，美國社區爆發只是時間問題，CDC正以應付瘟疫全球大流行級別手段處理。消息令美股急瀉，標指當日暴跌3%。

特朗普當時正在搭乘空軍一號從印度返回美國，他看到新聞後大怒，下機即致電衛生及公共服務部部長阿札（Alex Azar），批評衛生部旗下CDC散播恐慌。

衛生部與特朗普當時緊張關係已維持一段時間。美股大跌風波之下，使得卡德萊茨失去了與特朗普見面陳情的機會，美國亦因此失去了控制疫情最後機會。到3月特朗普終於出手，疫情早已無法挽回。

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