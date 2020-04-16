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歐盟官員籲阻止中資併購 分析料小規模收購阻力更大

金融經濟 14:23 2020/04/16

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歐盟官員早前表示，成員國應入市買股，防止關鍵企業被中資收購。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球爆發下，歐盟執委會副主席、競爭事務專員Margrethe Vestager接受外媒訪問時表示，歐盟成員國應該購入戰略企業股份，防止重要企業遭中國資金併購。有外國分析認為，歐洲非常擔心中國的擴張進程，考慮到目前歐盟的取態，一些涉及較小規模的中資併購交易也可能會受阻。

Mirabaud Securities科技媒體通訊研究部負責人Neil Campling表示，目前歐洲的擔心就如同兩年前的美國一樣，歐洲科技企業相對是脆弱的，因為歐洲在經濟增長和創新方面都落後於中美兩國。

他認為，一些歐洲大型企業有着相當多的美國客戶，中資很難收購這些巨頭，因為美國不會容許這樣的事發生。然而，日前歐盟官員的表態，意味着中資在收購一些較小的企業時可能也會遇上阻力。

較早前，Margrethe Vestager表示，歐盟不反對歐盟成員國在金融市場中扮演參與者的角色。她也呼籲，歐盟成員國政府在必要時應入股私人歐企，以保護歐企不被外資不公平的手段收購。

相關文章︰【走不出去】內地企業豪氣不再　去年在美併購金額銳減至57億美元11年來最低

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