【口罩供應】網購口罩格價回落　50個200元以下有交易

▲ 網購口罩格價稍微回落，每盒50個口罩，普遍200元以下有交易，最誇張更低至80元。(Carousell網站截圖)

新冠肺炎疫情持續，口罩仍然是港人的必需品。近期除了市面上藥房的口罩供應上升，網上的口罩供應亦增，尤其是來自中國的口罩，令網購口罩格價稍微回落，每盒50個口罩，普遍200元以下有交易，最誇張更低至80元。

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HKTVmall網購平台上，不同商戶售賣每盒50個口罩介乎168至188元，全部中國製造。其中有口罩盒只寫上FACE MASKS，並沒有品牌名稱，令人匪夷所思，每盒50個售178元。亦有MAGIC GENIUS品牌口罩寫有BFE≧95%，售168元。

▲ 有口罩盒只寫上FACE MASKS，並沒有品牌名稱，每盒50個售178元。(HKTVmall網站截圖)

另一網購平台big big shop上，Yudon品牌三層掛耳式成人防護口罩BFE>95%，每盒50個售165元，產地是中國深圳，只限會員購買。SUNSMED買50個口罩更送抗菌濕紙巾2包，共售199元。

▲ SUNSMED買50個口罩更送抗菌濕紙巾2包。(big big shop網站截圖)

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Carousell容許買賣雙方於平台上自由交易，價錢更見參差，其中有人出售每盒50個中國製口罩只需80元，但未見寫上任何品質認證的描述。此外，有人標榜中國生產的Abison口罩BFE≥95%，美國多個洲份也有售，更歡迎驗貨，每盒50個售140元，買10盒或以上每盒更只需120元。

▲ 有人出售每盒50個中國製口罩只需80元。(Carousell網站截圖)

▲ 有人標榜中國生產的Abison口罩，美國多個洲份也有售，更歡迎驗貨。(Carousell網站截圖)

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不過，這些大多是過去數月未曾出現的品牌，消費者選購口罩前，建議先搜集口罩品牌的資料、產地，或可以再官方網站查閱口罩的包裝。有懷疑時，可向賣家要求口罩的檢測報告，了解該口罩的測試標準。

責任編輯：朱悅瀅

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