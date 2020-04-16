【美國疫情】派錢紓困錯漏多 死人都有錢收

▲ 【美國派錢】系統錯漏多：入錯銀行帳戶、逝者有錢收

美國疫情嚴峻，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診數字持續增加，美國政府早前宣布派錢助民眾應急，款項已陸續派到市民手上。不過，有部份民眾投訴指，款項傳入錯誤的銀行帳戶，甚至有民眾亦指，自己已逝世的親屬卻收到款項。

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美媒《今日美國》（USA TODAY）報道指，多名美國國民前往美國國家稅務局（IRS）在社交平台Twitter帳戶留言，稱華府派發的款項似乎傳入錯誤的銀行帳戶。

有用戶指自己過去10年都沒有更改過銀行帳戶，不理解 IRS為何搞錯；亦有用戶指，看到 IRS列出的銀行帳戶不是屬於他，他立即聯絡銀行，但該行指他們沒有東西可以做到。

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IRS回應報道指，民眾如發現上述情況可以聯絡銀行，經銀行查明後該款項會回到 IRS手上，然後再度派發。

《今日美國》另一個報道指，共和黨肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）稱，有朋友的父親在2018年已逝世，但卻收到這筆由政府派出的1,200美元（約9,360港元）的款項。

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報道亦引述有美國國民指，她母親收到由政府派出的共2,400美元（約1.87萬港元）的款項，相信其中的1,200美元是派給她已逝世的父親。她在Twitter撰文詢問，華府會否收回此1,200美元的款項。

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Center for Taxpayer Rights創辦人、曾在IRS旗下美國納稅人辯護協會（U.S Taxpayers Advocate Office）工作的奧爾森（Nina Olson）指，華府不能收回此1,200美元。

奧爾森解釋指，由於此舉款項是基於納稅人在2018年或2019年所申報的而派發，因此在該年去世的人士，其配偶是有資格得到這筆款項。

曾為奧巴馬政府監察《2009年美國復甦與再投資法案》漏洞的教授斯帕羅（Malcolm Sparrow）指，華府的數據庫可能未更新，令部份已逝世的人士亦收到款項。

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