【異動股】平安好醫生逆市漲4%再破頂 花旗、大和先後唱好

▲ 平安好醫生股價連揚三個交易日，先後獲券商花旗及大和唱好。（網頁截圖）

平安好醫生 （01833） 再破頂，最多漲逾4%高見98.3元，直撲百元大關。券商花旗指，發改委近日發布有關線上醫療的諮詢文件，將線上醫療服務提升至國家級別層面，看好平安好醫生及阿里健康 （00241） 可以受惠。

新冠肺炎帶動內地線上醫療平台服務，平安好醫生亦是受惠股之一。平安好醫生連升3個交易日，累漲約12.6%。最新報98.2元，暫升4.2%，成交3.94億元。

花旗指，發改委公布的《關於推進「上雲用數賦智」行動培育新經濟發展實施方案》，表明將探討及推廣線上醫療諮詢，該行估計當局會推出措施支持線上醫療諮詢。

花旗續指，早於疫情爆發前，已看好內地線上醫療板塊可以受惠於內地醫療改革，重申看好互聯網醫企，對平安好醫生及阿里健康給予「買入」評級，目標價分別92.8元及20元。

此前，大和日前（14日）上調平安好醫生的目標價，由85元調升至95元，重申「跑贏大市」評級。

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