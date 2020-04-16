【英國疫情】懷孕女護士染疫 誕女嬰後病逝

▲ 英國1名懷孕的女護士堅守前線工作，但不幸感染新冠肺炎，誕下女嬰的同日病逝。

英國的新冠肺炎疫情仍未受控，累計確診人數更逼近10萬人。英國1名懷孕的女護士上月仍堅守前線工作，但不幸感染新冠肺炎，早前雖順利誕下女嬰，卻於分娩同日病逝。

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28歲的阿吉亞龐（Mary Agyeiwaa Agyapong）於英國的盧頓和鄧斯特布爾醫院（Luton and Dunstable University Hospital）工作5年。報道指，阿吉亞龐懷孕後仍上班至3月12日，其後於4月5日確診新冠肺炎，並於2日後入院接受治療。

但阿吉亞龐的病情持續惡化，醫院於周日（12日）安排為她進行緊急剖腹生產手術。阿吉亞龐順利誕下一名女嬰，可惜她於同日搶救無效而病逝。該醫院的發言人指，女嬰的身體狀況良好。

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該醫院的NHS信託基金行政總裁卡特（David Carter）表示，阿吉亞龐是1名出色的護士，她的病逝令人傷感，更對其親友致以哀悼。

阿吉亞龐的同事於網上發起眾籌活動，希望支持阿吉亞龐的家人，至今已成功籌得2萬英鎊（約19.3萬港元）。

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