陳德霖倡建四地數碼貨幣　助東亞地區在疫情後快速復甦

▲ 陳德霖認為，關稅帶來的成本上漲會慢慢在兩、三年間轉嫁消費者，「還有人信特朗普，是因為未反映」。

新冠病毒令全球人流冰封，經濟失速。金管局前總裁陳德霖退任後首開腔，提出宏觀金融科技基建藍圖，倡議成立由中日韓港4地貨幣為基礎的數碼貨幣，解決企業跨境支付不便的痛點，也可讓東亞地區經濟更快復甦。

以美國為首的貿易保護主義抬頭，為應對形勢，陳德霖建議藉中日韓商議《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）最快年內簽署框架，隨之發展區內數碼貨幣，期望構思可利用區塊鏈、雲計算等金融科技，在支付基建配合下，更易達成區內貿易多贏。

數碼貨幣構思與Bitcoin完全不同

「數碼貨幣構思與Bitcoin完全不同，Bitcoin是沒有貨幣支撑，只由大家覺得它值多少錢，就值多少，價格波動之大無法達支付功能。我提議的數碼貨幣，由4地貨幣支持（backup），以全額作儲備。」

陳德霖續稱，有關金融基建並非「賺大錢的生意」，也需要各地監管支持，但相信由民間成立，較少政治角力，市場推廣更易，公開構思前也曾與金管局、人行初步溝通，期望疫情受控後會有更多溝通及發展。

利用區塊鏈技術 達成支付網絡和企業電子錢包系統

他倡議，建立由人民幣、日圓、韓圜和港元一籃子貨幣組成的數碼貨幣，覆蓋區內支付規模最大的貨幣，利用區塊鏈技術，達成支付網絡和企業電子錢包系統。

陳德霖的構想中，新數碼貨幣由中日韓港四地一籃子貨幣組成，電子錢包結餘由銀行或央行保管，確保電子錢包的安全及流動性。使用區塊鏈技術令支付透明、安全具備，不單支付快速，資金流向清晰也可讓企業更易取得貿易融資。

經濟理論是貿易限制勢會雙輸

對於四地數碼貨幣倡議，源於他把脈環球形勢，「特朗普的講法是美國獨贏，不單收關稅，也要工種重回美國，搞單邊戰，不喜歡世貿等組織。」陳德霖分析，美國軍事經濟國力強大，逐一雙邊商議，有更高叫價力，但經濟理論是貿易限制勢會雙輸，只是「輸的現實不是一時三刻反映出來」。

陳德霖稱，當生產商因中國生產需付關稅而無法盈利，美國人工成本高，廠商只會轉到越南、孟加拉等低成本地區，或回本土投資科技機械人生產，成本上漲會慢慢在兩、三年間轉嫁消費者，「還有人信特朗普，是因為未反映」。

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