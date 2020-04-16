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【韓國疫情】南韓擬向中低收入家庭派錢 一家四口獲6300元

金融經濟 14:05 2020/04/16

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韓國企劃財政部於周四表示，韓國計劃追加疫情救助預算至7.6億萬韓圓。

受到新冠肺炎疫情影響，環球經濟全面受到打擊。南韓政府召開臨時國務會議，於周四公布第二份補充預算案，向受到疫症影響的家庭派發緊急現金，規模追加至7.6萬億元（韓圜，下同)（約483億港元），連地方政府劃撥的2.1萬億元，是次災害補助總額達9.7萬億元（約616億港元）。

據了解，南韓政府為突顯向家庭提供救濟的決心，該筆金額高於最初計劃的7.1萬億元。財政部聲明表示，將會透過電子現金、禮券和其他方式，爭取在5月初將款項分發給1480萬戶中低收入家庭。

有關計劃為家庭提供直接支持，補助標準為4人家庭獲發100萬元（約6351港元），3人家庭獲發80萬元（約5081港元），2人家庭和單人戶分別為60萬元（約3811港元）和40萬元（約2541港元），但並不包括收入排在前30%的家庭。

韓聯社報道，這項補充預算將通過調整支出結構和基金等財源籌集，不會發行國債。

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責任編輯︰謝卓榮

疫情 南韓 全球大流行 新冠肺炎疫情 經濟

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