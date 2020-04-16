【美股業績短評】大行壞帳撥備急升4倍 料美國衰退將至（附表）

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【美國疫情】申領失業救濟人數料續高企 預示經濟寒冬
美股業績期開鑼，多隻大型股份本周接連放榜，以銀行業為主。聯儲局押後實施CECL新會計準則，美國銀行本應可彈性延後作壞帳準備，但多間大型銀行仍選擇提早做準備，反映銀行業對美國經濟及失業率並不樂觀。他們料美國的核心數據進一步惡化，加上何時復甦、復甦力度未明，需提前做準備。華爾街5大行壞帳撥備達240億美元，按年大增4倍，料股價持續受壓。
|銀行
|累計壞帳撥備（按年變化）
|上季淨利息收入（美元；按年變化）
|上季一級核心資本（按年變化）
|富國銀行
|40億美元（+500%）
|113億美元（-8%）
|10.7%（-1.2個百分點）*
|摩根大通
|83億美元（+82%）
|145億美元（持平）
|13.3%（-0.5個百分點）
|花旗
|52億美元（+1757%）
|115億美元（-2%）
|11.2%（-2.3個百分點）
|高盛
|9.4億美元（+318%）
|13億美元（+8%）
|12.5%（-0.9個百分點）*
|美國銀行
|49億美元（+390%）
|121億美元（-2%）
|12.2%（-0.9個百分點）
|*普通股權一級資本
富國銀行（Wells Fargo，美：WFC）：
富國盈利暴跌，釋出明確的訊號：衰退將非常嚴重。
為大量客戶拖欠貸款做準備，富國加撥逾38億美元，應對零售銀行和商業銀行的潛在壞帳，料影響銀行的季度利潤。富國指，不知經濟何時會復原，只知現時經濟收縮，所以要為有機會出現的壞帳做撥備。
摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）：
摩通上季額外增加68億美元壞帳撥備，用於旗下的零售銀行，總撥備提高至83億美元。
疫情衝擊料今季見真章，但摩通展望未見悲觀，預期淨利息收入137億美元，勝預期的136億美元。
花旗（Citigroup，美：C）：
花旗貸款撥備增49億美元，按年大增244倍，抵銷整體收入增加10%的利好因素。
集團對前景抱較悲觀心態，指經濟展望進一步惡化，分析師平均預期今年每股盈利為1.04美元。
高盛（Goldman Sachs，美：GS）：
高盛大增壞帳撥備，由去年同期的2.24億美元增至9.37億美元，與同業相比，放貸額度較小。
值得留意的是，在眾多大行中，高盛是唯一收入勝分析預期；在美國6大銀行中，高盛的交易和合併業務收入增長最大。
美國銀行（BofA，美：BAC）：
美銀跟隨同業大增貸款損失撥備至49億美元，與市場預期相若。儘管如此，今季流動性亦有所上升。
強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）：
集團下調業績展望，今年全年調整後每股盈利減逾10%，由8.95美元至9.1美元，降至7.5美元至7.9美元。
不過，強生在逆市增加派息，反映財務狀況良好；在疫情下更顯得，這決定大膽。強生擁有180億美元現金和證券，自由現金流高達30億美元。同時，集團宣布，在非營利基礎上，開快研發新冠肺炎疫苗。
聯合保健（UnitedHealth，美：UNH）：
集團業績反映了，目前的健康危機如何影響美國醫療行業的收入。集團意外維持今年盈利展望，指疫情對上季影響「很小」，強調不會尋求華府援助。全年調整後每股盈利下限勝預期，為16.25美元至16.55美元。
華府的2萬億美元援助計劃，有部分資金支援疫情重災區的醫院，及後的整體醫療費用有望降低，可緩解民眾對明年保險費大漲的擔憂。對聯合保健而言，是個利好消息。
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