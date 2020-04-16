【美股業績短評】大行壞帳撥備急升4倍 料美國衰退將至

美股業績期開鑼，多隻大型股份本周接連放榜，以銀行業為主。聯儲局押後實施CECL新會計準則，美國銀行本應可彈性延後作壞帳準備，但多間大型銀行仍選擇提早做準備，反映銀行業對美國經濟及失業率並不樂觀。他們料美國的核心數據進一步惡化，加上何時復甦、復甦力度未明，需提前做準備。華爾街5大行壞帳撥備達240億美元，按年大增4倍，料股價持續受壓。

【美股一周】業績期開鑼 大型銀行率先放榜（附日程表）

銀行

富國銀行（Wells Fargo，美：WFC）：

富國盈利暴跌，釋出明確的訊號：衰退將非常嚴重。

為大量客戶拖欠貸款做準備，富國加撥逾38億美元，應對零售銀行和商業銀行的潛在壞帳，料影響銀行的季度利潤。富國指，不知經濟何時會復原，只知現時經濟收縮，所以要為有機會出現的壞帳做撥備。

【美股業績】富國淨利息收入勝預期

摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）：

摩通上季額外將壞帳撥備增加至68億美元，用於旗下的零售銀行，總撥備提高至83億美元。

疫情衝擊料今季見真章，但摩通展望未見悲觀，預期淨利息收入137億美元，勝預期的136億美元。

【美股業績】摩通淨利息收入驚喜

花旗（Citigroup，美：C）：

花旗貸款撥備增49億美元，按年大增244倍，抵銷整體收入增加10%的利好因素。

集團對前景抱較悲觀心態，指經濟展望進一步惡化，分析師平均預期今年每股盈利為1.04美元。

【美股業績】花旗貸款撥備增49億美元

高盛（Goldman Sachs，美：GS）：

高盛大增壞帳撥備，由去年同期的2.24億美元增至9.37億美元，與同業相比，放貸額度較小。

值得留意的是，在眾多大行中，高盛是唯一收入勝分析預期；在美國6大銀行中，高盛的交易和合併業務收入增長最大。

【美股業績】高盛盈利大跌

美國銀行（BofA，美：BAC）：

美銀跟隨同業預留貸款損失撥備至49億美元，與市場預期相若。儘管如此，今季流動性亦有所上升。

【美股業績】美銀增壞帳撥備盈利大跌

醫療保健

強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）：

集團下調業績展望，今年全年調整後每股盈利減逾10%，由8.95美元至9.1美元，降至7.5美元至7.9美元。

不過，強生在逆市增加派息，反映財務狀況良好；在疫情下更顯得，這決定大膽。強生擁有180億美元現金和證券，自由現金流高達30億美元。同時，集團宣布，在非營利基礎上，開快研發新冠肺炎疫苗。

【美股業績】強生逆市增派息

聯合保健（UnitedHealth，美：UNH）：

集團業績反映了，目前的健康危機如何影響美國醫療行業的收入。集團意外維持今年盈利展望，指疫情對上季影響「很小」，強調不會尋求華府援助。全年調整後每股盈利下限勝預期，為16.25美元至16.55美元。

華府的2萬億美元援助計劃，有部分資金支援疫情重災區的醫院，及後的整體醫療費用有望降低，可緩解民眾對明年保險費大漲的擔憂。對聯合保健而言，是個利好消息。

【美股業績】聯合保健盈利收入俱優 開市升3%

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