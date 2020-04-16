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市場憧憬疫情趨緩　環球股市反覆靠穩

金融經濟 13:31 2020/04/16

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市場憧憬疫情趨緩　環球股市反覆靠穩

儘管近日疫情有趨向穩定跡象，以及各國央行聯手提供史無前例的寬鬆措施，環球股市已經從低位反彈不少。另一方面，油價在油組及G20集團達成破天荒的減產協議後卻不升反跌，反映原油在需求面非常脆弱。美企業績及周五公布的中國首季經濟增長數據將揭示疫情對實體經濟造成的打擊，筆者認為企業利潤將無可避免受到嚴重衝擊，刺激措施只能暫時紓緩經濟陣痛，在疫情尚未出現突破性進展前，股市反彈難以持續。一旦反彈結束，美元可能重拾強勢，而商品貨幣將重回下跌軌跡。

人民幣仍然相對靠穩，對人行重啟寬鬆周期的行動反應不大。本周人行下調中期信貸便利（MLF）中標利率20基點，預示20日公布的貸款基準利率（LPR）將會進一步下跌。與此同時，人行在月中實施定向降準釋放流動性2000億元人民幣，顯示人行正在推動新一輪寬鬆周期。事實上，3月份中國信貸大幅擴張，廣義貨幣供應M2自17年3月以來首次增長超過10%，意味中國在疫情打擊經濟下將會短暫容忍信貸擴張。然而，在零利率政策及無限量寬的背景下，人行的寬鬆政策仍然偏向克制，人行的常規貨幣政策空間將支持人民幣的韌性，筆者認為人民幣最終年內能重返7算水平。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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