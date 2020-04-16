【口罩供應】實惠ASTM Level 1成人口罩速售罄　兒童口罩幾時有？

▲ Pricerite實惠與本地口罩廠CareHK匯愛攜手抗疫，出售成人及兒童口罩。（實惠提供）

新冠肺炎疫情持續，口罩需求持續龐大。Pricerite實惠與本地口罩廠CareHK匯愛攜手抗疫，出售成人及兒童口罩。並由今日（16日）起，Pricerite實惠全線店鋪率先發售CareHK匯愛成人口罩。

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首批口罩數量為20萬個，包括成人及兒童口罩，並以低至$1.95/個的價錢發售，冀幫助更多市民保障健康。而有關口罩亦已經成功獲得ASTM Level 1認證，BFE / PFE 測試達≥98%。不過，數量有限，每人只限購買1盒，先到先得，售完即止。

實惠銷售的首10萬個成人口罩，不少市民早已在開售前大排長龍，不少分店存貨已售罄，市民出門前慎重考慮。

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隨着小朋友開學日期或至，家長亦更關注兒童口罩的銷售情況。實惠另外10萬個兒童口罩將在全線門市發售，惟仍未公布更多發售詳情，有興趣市民可以留意實惠Facebook，即時得到第一手資訊。

據了解，兒童口罩和成人口罩的售價相同，一盒50個裝售97.5元。尺寸為14.5x9.5cm，並取得BFE / PFE 測試達≥98%，達ASTM Level 1認證。

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責任編輯：馬意文

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