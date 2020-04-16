▲ 【日本疫情】龜速派錢惹不滿 議員建議全民派多7200元

新冠肺炎疫情衝擊經濟，日本計劃派錢予中小企和基層家庭。但中小企頻頻叫苦，指政府擬在5月黃金周後，才發放緊急補貼。企業批評，政府聲稱緊急，但龜速派錢，令他們無法即時受惠。為平息民怨，政府內部及議員建議加碼派錢，每人可獲10萬日圓（約7200港元）。

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宮城縣鹽釜市觀光巴士公司「翔禮交通」的社長鈴木善雄表示，曾向勞動局查詢何時發放援助金，得到的回答只是「近期」。 翔禮交通主要接待旅遊團，但自2月下旬，約260張訂單取消了；公司業績惡化，員工被迫放假。

厚生勞動省指出，有關補助金查詢已達4.7萬宗，但截至4月3日，只發出補助金予2間企業。由於廣受批評，厚勞省上周五（10日）宣布，簡化申請程序，把發放時間由過往的2個月，縮短至1個月。

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不過，日本7個地方進入緊急狀態，娛樂場所、食肆等須停業或縮短營業時間，料補助金申請急增，審查工作可能再次滯後。

政府早前亦宣布，向每戶低收入家庭30萬日圓（2.2萬港元）「生活支援臨時補貼」，但至今仍未有具體發放制度，料最快5月開始發放；兒童補貼則等到6月。政府與執政黨有意見建議，以「追加對策」平息民怨，向每位國民發放10萬日圓。

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