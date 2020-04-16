  • 26°C
香港時間 : 2020416日 (四) 13:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【日本疫情】龜速派錢惹不滿 議員建議全民派多7200元

環球社會熱點 13:19 2020/04/16

分享：

【日本疫情】龜速派錢惹不滿 議員建議全民派多7200元

新冠肺炎疫情衝擊經濟，日本計劃派錢予中小企和基層家庭。但中小企頻頻叫苦，指政府擬在5月黃金周後，才發放緊急補貼。企業批評，政府聲稱緊急，但龜速派錢，令他們無法即時受惠。為平息民怨，政府內部及議員建議加碼派錢，每人可獲10萬日圓（約7200港元）。

【美國疫情】重災區紐約補助竟最少 差138倍

美媒指病毒源自武漢實驗室 特朗普：正調查

宮城縣鹽釜市觀光巴士公司「翔禮交通」的社長鈴木善雄表示，曾向勞動局查詢何時發放援助金，得到的回答只是「近期」。 翔禮交通主要接待旅遊團，但自2月下旬，約260張訂單取消了；公司業績惡化，員工被迫放假。

厚生勞動省指出，有關補助金查詢已達4.7萬宗，但截至4月3日，只發出補助金予2間企業。由於廣受批評，厚勞省上周五（10日）宣布，簡化申請程序，把發放時間由過往的2個月，縮短至1個月。

【美國疫情】復工時間難揀「如揀患癌或心臟病」

【法國疫情】航母戴高樂號近700確診 航母基地90人中招

不過，日本7個地方進入緊急狀態，娛樂場所、食肆等須停業或縮短營業時間，料補助金申請急增，審查工作可能再次滯後。

政府早前亦宣布，向每戶低收入家庭30萬日圓（2.2萬港元）「生活支援臨時補貼」，但至今仍未有具體發放制度，料最快5月開始發放；兒童補貼則等到6月。政府與執政黨有意見建議，以「追加對策」平息民怨，向每位國民發放10萬日圓。

詳見：【日本疫情】安倍派錢 每戶家庭可獲2萬元 中小企也有份

【日本疫情】東京都要求娛樂場所等停業 屬日本首例

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【美國疫情】重災區紐約補助竟最少 差138倍
今日
【美國疫情】重災區紐約補助竟最少 差138倍
美媒指病毒源自武漢實驗室 特朗普：正調查
今日
美媒指病毒源自武漢實驗室 特朗普：正調查
【國際疫情】馬克龍做調解員 指中美同意全球停火
今日
【國際疫情】馬克龍做調解員 指中美同意全球停火
【美國疫情】復工時間難揀「如揀患癌或心臟病」
今日
【美國疫情】復工時間難揀「如揀患癌或心臟病」
【美國疫情】疾控中心配合特朗普 指20州5月或復工
今日
【美國疫情】疾控中心配合特朗普 指20州5月或復工
疫情 經濟 傳染病 補貼 日本 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【美國疫情】紐約強制「戴口罩」惟手巾摭面都過關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【美國疫情】美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
新型冠狀肺炎全球疫情（04月16日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月16日 時間13:00）
【美國疫情分佈圖】死亡突破3萬 特朗普大談計劃復工
【美國疫情分佈圖】死亡突破3萬 特朗普大談計劃復工
【歐洲疫情分佈圖】英國再增5000病例 累計逼近10萬確診
【歐洲疫情分佈圖】英國再增5000病例 累計逼近10萬確診
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【美股早市】道指跌逾700點 3月零售挫8.7% 工業生產跌5.4%
【美股早市】道指跌逾700點 3月零售挫8.7% 工業生產跌5.4%