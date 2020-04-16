滙豐調查：網上詐騙人均損失2800元 不足1成港人做足網絡安全準備

▲ （左起）滙豐香港區財富管理及個人銀行業務電子服務平台主管艾俊安、數碼服務訊息及內容高級經理陳淑凝。（滙豐提供）

網上活動盛行但亦帶來網絡安全威脅，滙豐調查顯示，不足一成港人做好網絡安全的準備，16%的受訪者更因網絡詐騙而蒙受平均約2811元的財務損失。滙豐建議，市民應避用使用公共WIFI進行銀行交易、採用高強度的密碼且每月更新等加強網絡保安。

調查中，56%的港人曾經歷網上騙案，而循網絡安全、知識、態度及行為評分，整體得分72.6分。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼服務訊息及內容高級經理陳淑凝表示，港人整體表現不俗，若然港人網絡保安行為與知識匹配會更好。

近月在疫情影響，陳淑凝稱滙豐的數碼銀行及線上交易均錄得雙位數增長，形容是健康趨勢。

近月線上會議軟件Zoom爆出保安漏洞，市傳渣打 （02888） 已禁止員工使用。滙豐方面，發言人指不斷有檢視軟件安全性，亦有向員工提供指引。

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調查在今年2月進行，涵蓋1005名年齡介乎18至55歲的香港居民，而且是集團內首個進行網絡安全調查的城市。

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