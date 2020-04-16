第二代iPhone SE 24日起發售　最低3,399元起

Apple早前推出新iPhone的消息不斷，而昨起其官網就發布新一代iPhone SE，售價為3,399元起，於明晚（17日）8時開始於官網接受預訂，24日起發售。

同樣，新一代iPhone SE在不同國家地區有不同口號，

以下分別為台灣、中國內地、香港的口號： 中國內地:「称心称手，超值入手。」、「要光有光，要影有影，要轮廓有轮廓。」、「可冲、可洗、可淋、可洒，都可以。」、「电量足够，好戏刷个够。」 香港:「精彩多多，付出不多。」、「願光、影、輪廓，全歸世人。」、「濺、潑、淋、沖、灑，都不怕。」、「源源電量，慢慢煲。」 台灣:「精彩不少，付出不多。」、「要光、要陰影、要輪廓，你說了算。」、「沖、潑、灑、澆、滴、濺，沒在怕。」、「電池夠力，好戲卯起來看個夠。」

新一代iPhone SE為4.7吋闊螢幕，Retina HD顯示器，解像度為1334 x 750 ，326 ppi，較iPhone 11 Pro 及 11 Pro Max為低；採用A13仿生晶片(與iPhone 11及11 Pro系列同級）。機身正面以全黑色呈現，並備有黑色、白色及 (PRODUCT)RED 可以選擇。

其前置為700 萬像素的FaceTime HD 鏡頭，而後置相機系統今次為單鏡頭。為1200 萬像素廣角相機，配1.8 光圈。此外，相機有人像模式；景深控制；人像燈光具備六款不同效果。而當中更可用4K 影片攝錄。

有別於iPhone 11系列，iPhone SE今次則使用Touch ID 讓用戶解鎖和登入 app。