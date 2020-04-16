【安踏股價】安踏績佳獲瑞信野村上調目標價 股價升逾2％

▲ 安踏獲瑞信及野村上調目標價。

安踏體育 （02020） 首季銷售數據好過預期，獲大行唱好兼上調目標價。瑞信最新報告指出，安踏憑着卓越的分銷渠道管理，有機會在疫情過後成為贏家。該行維持安踏「跑贏大市」評級，並將其目標價由62元上調至73元。

瑞信表示，安踏及FILA品牌4月至今的銷售已回復至原先目標水平7成。儘管銷售回升可能與先前消費需求被疫情壓抑的因素有關，令3月、4月的銷情反彈。惟安踏管理層仍然樂觀，並預計第二季度零售銷售將恢復80％以上，高於此前預期的7至8成。

該行認為，疫情對高端體育用品市場需求影響較小，整體零售銷售在4月回復，預計下半年會持續良好勢頭。再者，安踏有一半以上的成本屬於可控，料會透過成本管理增加毛利率，故略為上調其淨利潤預期。

野村看好全年盈利

另外，野村亦將安踏目標價由79元上調至81.2元，維持「買入」評級。該行上調其2020年盈利預期2%，以反映首季度銷售表現。不過，該行預期，安踏會繼續積極控制渠道庫存，包括增加折扣與回購，料對上半年毛利率構成影響。

安踏股價早段曾升6%，收市升2.4%，報63.1元。與瑞信及野村的目標價相比，仍有15.7%及32.5%的上漲空間。

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