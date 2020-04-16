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【新冠肺炎】疫情下經濟插水　陳德霖倡議：新數碼貨幣助區內復甦

商業 12:57 2020/04/16

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金管局前總裁陳德霖就現今的環球局勢和疫情發展，倡議以中日韓港4地貨幣為基礎，共同建立新數碼貨幣。（資料圖片）

新冠肺炎全球大流行，本港各行業更出現停擺。雖然本港有企業對於疫情過後的營商環境感樂觀，但部份依賴旅客的品牌，未有看好前景。金管局前總裁陳德霖就現今的環球局勢和疫情發展，倡議以中日韓港4地貨幣為基礎，共同建立新數碼貨幣，解決跨境支付不便的情況，促使東亞地區經濟能盡快復甦。

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銀行保管結餘更安全　如何促成新數碼貨幣構思？

不同國家或地區都有研究數碼貨幣，Facebook亦提倡的密碼貨幣Libra，以用戶為基礎，希望設立無國界支付方式。不過，陳德霖指出，前者以本幣、本地支付為標準，未能解決跨境支付痛點；後者則難以達到反洗黑錢等監管要求。故他提出新數碼貨幣建議，並藉現有銀行體系達到要求。

有傳中國大陸頒禁令　禁止與外國玩家連線打機

新數碼貨幣的構思，由中日韓港四地一籃子貨幣組成，電子錢包結餘則由銀行或央行保管，確保電子錢包的安全及流動性。而運用區塊鏈技術可令支付透明、安全具備，不單支付快速，資金流向清晰也可讓企業更易取得貿易融資。

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陳倡議，可藉最快年內簽署框架的中日韓商議《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），加上利用金融科技如區塊鏈、雲計算等，以及支付基建的配合。從而更易達成區內貿易多贏。

RCEP有助促進區內經濟發展，加上東亞經濟增長潛力大、中國消費潛力強勁。構思刺激區內貿易的時同，又可以發揮香港國際金融中心的長處。雖然目前只建議四地數碼貨幣，未來發展亦可加入更多地區及國家亦可以。

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不過，陳認為新數碼貨幣非「賺大錢的生意」，需要各地監管支持。但他相信由民間成立，將較少政治角力，市場推廣更易。而公開構思前也曾與金管局、人行初步溝通，期望疫情受控後會有更多溝通及發展。

責任編輯：馬意文

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