【美國疫情】重災區紐約竟最少華府補助 差138倍！

▲ 美國政府醫療補助（Fed Health Grants）就疫情撥款，豈料疫情最嚴重的紐約州和新澤西州，所獲的人均補助金額竟是全國最低？（法新社）

新冠肺炎疫情蔓延全球，美國成為重災區，國民醫藥費成為一筆不少的開銷。美國聯邦政府醫療補助（Fed Health Grants）為全國州分就疫情撥款予每位確診患者，豈料疫情最嚴重的紐約州和新澤西州，所獲的人均補助金額竟是全國最低？

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彭博社報道，這次美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）多達25億美元（193億港元）的資助撥款中，確診人數多達19萬的紐約，每個確診者僅獲$802美元（6216港元）資助；而確診人數排全國尾二的阿拉斯加，則獲人均資助$111,380美元（863,275港元），相差138倍，十分懸殊。

彭博社分析指，撥款差異源於機制現行的計算方式，如患有精神健康問題的低收入人口會獲得較多關注；人口相對稀疏的州分，因當地所需服務較貴，所獲之撥款亦因而提高，如阿拉斯加。

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美國政府早前通過一頂緊急法案《Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act》（簡稱CARES Act），除了今次派發的25億外，還為各州醫院預留1000億美元（7750億港元）。據分析，在美國衛生及公共服務部早前分發的300億美元（2325億港元）中，紐約和新澤西州再次成為確診者人均資助最低的州分。

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