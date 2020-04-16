美銀行疫市撥備1900億 港銀高息恐難保（訂戶專享） 金融經濟 12:43 2020/04/16 分享： 滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 早前應英國監管機構要求被迫取消派息後，不少尋求高息回報的投資者換馬轉投恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 等高息港銀。惟美國銀行首季業績中，因應新冠肺炎疫情影響預計壞帳增加，大增壞帳撥備的極度審慎取態，再為期待高息的港銀投資者敲響警號。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 全球紛現牛市 股神仍未到貪婪時（訂戶專享） 2020/04/14 全球紛現牛市 股神仍未到貪婪時（訂戶專享） 【環球放水】金管局組合拳放水谷信貸 銀行穩賺不賠?（訂戶專享） 2020/04/09 【環球放水】金管局組合拳放水谷信貸 銀行穩賺不賠?（訂戶專享） 瑞幸假數掀信心危機 中概股回歸有危有機（訂戶專享） 2020/04/08 瑞幸假數掀信心危機 中概股回歸有危有機（訂戶專享） 美股報復式勁彈 信貸市場回穩是關鍵（訂戶專享） 2020/04/07 美股報復式勁彈 信貸市場回穩是關鍵（訂戶專享） 香港 美國 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入