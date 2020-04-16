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美銀行疫市撥備1900億 港銀高息恐難保（訂戶專享）

金融經濟 12:43 2020/04/16

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滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 早前應英國監管機構要求被迫取消派息後，不少尋求高息回報的投資者換馬轉投恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 等高息港銀。惟美國銀行首季業績中，因應新冠肺炎疫情影響預計壞帳增加，大增壞帳撥備的極度審慎取態，再為期待高息的港銀投資者敲響警號。

...

欄名 : 交易講場

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