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【航空告急】國泰航空3月載客量大跌9成　4月日均乘客料不足千人

金融經濟 12:35 2020/04/16

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國泰航空 （00293） 公布，3月國泰航空及港龍航空合共載客31.1萬人次，按年倒退90%；運載的貨物及郵件合共11.9萬公噸，按年減少35.6%。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，新冠肺炎疫情持續下，不能預計消費者需求何時恢復，且乘客預訂機位的情況未見起色，預期4月的日均載客量會少於1,000人。

按照昔日情況，國泰每天載運約10萬名乘客，而今個星期較早一天，載客量僅為302人。國泰上月收入乘客千米數亦按年減少84.3%；乘客運載率下跌34.6個百分點至49.3%，以可用座位千米數計算的運力則下跌73.2%。

首季載客量減少52%

林紹波指，與去年同期相比，首季載客量減少52％，雖然已因應需求靈活調整運力，惟3月份的運載率仍下跌至49.3％。「月內各類型的客運量均大幅下跌，惟3月第3週入境客運量的跌幅稍微緩和，因該星期恢復了13班航班，以協助身處英國和美國的香港市民和學生回港。

「隨著香港對所有非本地居民旅客（包括過境旅客）實施入境限制，3月下旬的客運需求急劇下滑。於3月最後兩天，每天乘客量為1,000人以下。」

醫療用品運載量激增

貨運方面，貨物及郵件的收入噸千米數按年減少29%。運載率上升9個百分點至77.4%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌37.2%。

林紹波稱，隨着中國內地生產線陸續恢復運作，香港及中國內地出口貨運繼較疲弱的２月後表現回勇，但３月下旬各巿場相繼實施封關及緊急措施，對其他轉口貨運構成負面影響，尤以印度次大陸地區為甚。「運載的貨品種類亦因需求而有變，醫療用品如口罩、防護衣、消毒洗手液和其他醫藥產品等等激增，而成衣及汽車零件等消費品貨量則回軟。」

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