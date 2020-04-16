▲ 美媒指病毒源自武漢實驗室 特朗普：正調查

美國疫情嚴峻，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診數字增至64萬。有美媒稱，華府相信新型冠狀病毒是由武漢實驗室洩漏。美國總統特朗普（Donald Trump）回應指，華府正為新型冠狀病毒可能是由武漢實驗室洩漏一事展開調查。

霍士新聞（Fox News）報道指，有多個消息人士向其表示，華府內部相信新型冠狀病毒是由武漢實驗室洩漏，因武漢實驗室的安全指引鬆懈，有實驗人員受感染後前往濕貨市場，令病毒繼續傳播。

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霍士新聞記者在周三白宮例行發布會上，向特朗普問及對此報道的看法。特朗普回應指，當局正在就這個「可怕的狀況」展開徹底的調查，又稱愈來愈多人有這個說法。

特朗普又指，對於霍士新聞報道來源是引述「多個消息人士」，他稱這些人士是確實存在的。

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他亦指，不想公開與國家主席習近平就實驗室一事的討論，稱現不適宜公開。

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）早前曾指，情報人員曾從病毒可能由武漢實驗室洩漏這方面作調查，但現時所得的證據較傾向支持此病毒是「自然」產生。

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