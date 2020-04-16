【創業兵團】推廣STEM教育　42Lab創便攜生物實驗室

▲ 生物科技公司42Lab創辦人吳卓光表示，目前中小學客戶比例為2：8，未來將加快中學實驗套裝的開發工作，瞄準潛在客戶群。（黃建輝攝）

一場新冠肺炎，更凸顯科技的重要。政府於2015年的施政報告中，首次提出推動STEM教育，專注科學、科技、工程及數學4大範疇，以培養學生創造、協作和解決問題的能力。

創科浪潮席捲全球，港大物理學博士生吳卓光深諳，本地缺乏生物科技及人工智能等專才，遂研發出一個手提箱大小、便攜式實驗室，鼓勵學生動手，從小培育完成新奇有趣的實驗。

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談起STEM，不少人想起Coding、機械人或寫Apps，但今時今日所傳授的知識，應該要20年後都有用，否則很易被社會淘汰。一個新冠肺炎來襲，足見社會對生物科技的認知非常有限，教育應該給予學生更多選擇。

吳卓光於2017年在新加坡創立生物科技公司「42Lab」，現為香港大學創新與創業中心iDendron孵化計劃之一，專注設計STEM教育工具--便攜式生物科技實驗硬件。

一個手提箱大小的盒子，擁有離心機、PCR（聚合酶鏈式反應）檢測機等設備，能創出18個實驗組合，包括微生物發酵、DNA提取、模擬機械人等。為吸引學校引入，價錢就要相宜，整套設備僅售250美元（約1,940港元），儀器準確度則不及專業級。

▲ 一個STEM百寶盒可創出18個不同實驗，另配備App供日校教師監察學生表現。（黃建輝攝）

該產品自2019年初推出以來，新加坡及馬來西亞已有25間中小學使用，並於書局上架，定期在新加坡科學館舉辦STEM工作坊。以新加坡為起點，再回流香港發展，屬取易後難。「香港8成以上中小學是津貼學校，向獨立校董會負責，要逐間叩門；新加坡主為官校，只要與教育局傾成合作，便直接打入所有學校。」

家長選科求實用 傳統觀念難改

他形容，在亞洲地區推廣STEM教育非常棘手。「家長作出升學選擇時，唯一考慮到底學了對將來有沒有用？培養學生寫Apps、發展成興趣不難，但最終有多少人肯投身該行業呢？」早於10年前，美國開始實踐「生物駭客」理念，借助實驗性科技來改造或增強人體，例如成立「開放胰島素計劃」，讓糖尿病患者自行製造平民價胰島素。「生物科技可以很賺錢，對社會貢獻大，相關實驗原理簡單，中學生亦能完成。」

▲ 不少人以為生物科技遙不可及，其實抽取香蕉DNA等實驗，小學生也可獨自完成。（黃建輝攝）

科學風氣不盛，與政府施政也有關。香港具備發展生物科技的優勢，由港大醫學院開發，用以檢測新冠病毒的快速核酸擴大檢驗測試，全球就有超過40個國家使用。

本地醫學研究出色，新加坡想抄亦抄不來，問題是創科人才需時培養，政府是否願意燒錢？

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疫情停課生意跌 擬開網店招徠

雖然近年港府大手筆撥款數百億元發展創科，但仍然不夠進取。比如推動金融科技多年，數碼個人身份「智方便」今年第四季才推出，不利客戶及企業處理綫上財務；日本電子身份證My Number以及英國Verify系統，早於2016年面世。「政策必須一次過計劃好，整合各部門資源，方能促進創科生態圈發展。」他慨歎：

很多時只是差少少，一些政府跟投的項目，私人企業不敢用，政府內部能否帶頭應用，再推向消費市場？

面對新冠肺炎痛擊，多個國家早就實施停學，他坦言生意「跌足8、9成」，原本進軍泰國、越南等地的計劃亦告延後，正考慮增設網店零售。暫已與10間本地中小學、國際學校洽商，他相信疫情過後，社會對生物科技及公共健康衞生的需求，會大幅增加。

記者：姚慧儀