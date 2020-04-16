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【香港製造】新冠肺炎疫情　港「再工業化」契機？

商業 13:23 2020/04/16

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一場新冠肺炎，令社會重新關注工業。惟政府推行「再工業化」多年，發展仍停滯不前，當「再工業化」難興，遑論「香港製造」。

新冠肺炎疫情爆發，部分國家限制口罩出口，加上本地供不應求，可謂「屋漏偏逢連夜雨」。為解燃眉之急，港人設廠增建無塵室、購買機器，自家製印上「香港製造」口罩，最讓人動容的是，重振久違的香港製造業，坊間亦正關注香港能否實現「再工業化」。

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政策欠長遠　難實現研發成果

生物科技公司42Lab創辦人吳卓光大歎，香港工業路難行，「港府長期將工業生產外包，非常短視，施政亦一直停留在訂立目標、規劃藍圖，缺乏具體落地的措施。」

經歷過兩次金融風暴海嘯後，不少國家結合創新科技，爭相發展高增值工業。疫情下，意大利、美國醫院缺乏呼吸機，便立即應用3D打印機生產零件，令醫療儀器恢復運作；面對口罩荒，台灣於1月31日拍板投入1.8億新台幣，自建62條口罩生產線，最終每日產能由400萬個升至1000萬個。香港既沒大型3D打印機，亦無獨立口罩生產線；工業在緊急狀況發生時，或是社會最後的一根草。

創科局過去亦提出「再工業化」，「但當理大的快速檢測系統研究因不獲政府資助，未來投產需靠深圳市政府支持時，本地政策支援真的足夠嗎？」

42Lab創辦人吳卓光批評，港府欠缺綜合配套支援「再工業化」發展，即使有人才，亦苦無出路。（黃建輝攝）

香港工業落後早非新鮮事，反觀新加坡，佔全球硬盤媒體約40%市場份額；台灣穩坐2019年全球半導體設備出貨最多地區，銷售額達171.2億美元，超越南韓成為龍頭。他表示，香港「再工業化」雷聲大雨點小，政策欠長遠清晰，亦未完善綜合配套，人才苦無出路，支援更不足以將研發成果產出。

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加快本土口罩研發　測試防預程度

42Lab現時擔任兩間企業的口罩檢測技術顧問，並於2月底採用Laser Cut（鐳射切割）技術，每90秒切割出兩個眼罩，合共生產2,000個，以成本價售予醫院，只盼與港人共度時艱。

公立醫院防護裝備短缺，早前有醫護自製眼罩，供一般運作使用。為紓緩裝備緊絀問題，吳卓光採用雷射切割機，生產2000個眼罩，並以成本價售予醫院。（姚慧儀攝）

企業研發口罩後，通常會將產品送往美國Nelson Lab等實驗室，取得國際檢測認證。「惟大多公司正研發的可重用口罩，物料要達到殺菌功效，就要不斷測試，改良一次就送外國檢測的話，成本高昂且相當耗時。」吳卓光續言，目前正幫一間科企以及一間醫藥廠，開發測試口罩防預程度的機器，模擬霧化細菌經過喉嚨、肺等不同管道的情況，以加快初步檢測，提高研發效率。

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記者：姚慧儀

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