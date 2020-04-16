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iPad Pro懸臂鍵盤Magic KeyBoard提早上市　港售$2299

科技 12:45 2020/04/16

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蘋果宣布，Magic Keyboard現時已開放預訂，最快在周六（18日）即可出貨，售價2299港元起。

蘋果（Apple）昨（15日）晚除了帶來萬眾期待的2020年版iPhone SE外，另一新品亦同時登場。原定於5月才正式推出的，2020版本iPad Pro專用的飄浮設計精妙鍵盤Magic Keyboard，竟提早上市。蘋果宣布，Magic Keyboard現時已開放預訂，最快在周六（18日）即可出貨，售價2299港元起。

>>>iPhone SE 2020登場　僅3,399元重獲Touch ID周五可預訂

>>>【iPad Pro實測】雙鏡頭設計新登場　提升AR遊戲應用體驗【有片】

蘋果3月中突宣布推出新款iPad Pro及MacBook Air，Magic Keyboard亦同時登場。不過當時蘋果就宣稱Magic Keyboard需等到5月才正式出貨，不過蘋果帶來的驚喜不斷，昨又再次宣布Magic Keyboard最快在周六已可出貨。

是次iPad Pro專用的Magic Keyboard採用全新式懸臂飄浮式設計，讓iPad Pro飄浮在半空中，屏幕角度亦可以靈活調校。此外，新版Magic Keyboard亦加入背光鍵、USB‑C連接埠及TrackPad。

值得注意的是，Magic Keyboard並非僅支援最新版iPad Pro，而是同時適用於上一代的iPad Pro，即第1及2代11吋iPad Pro，以及第3及4代12.9吋iPad Pro。價錢方面，11吋版本及12.9吋版本分別售2,299港元及2,699港元。

預訂網址可按此

>>>【新冠肺炎】蘋果人流資料趨勢網　監察公共交通工具乘客人數變化

責任編輯：曾曉汶

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